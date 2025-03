Frank Cuesta se pronuncia sobre su detención

M. E. G. Sábado, 1 de marzo 2025, 18:05 Comenta Compartir

Frank Cuesta ha vuelto a casa después de ser puesto en libertad bajo fianza. El naturalista ha explicado a sus seguidores desde el santuario a través de un directo en Youtube su situación personal y judicial. Ha confirmado que la acusación que pesa sobre él es «tenencia ilegal de animales» además de afirmar que tiene «varios procesos abiertos», entre estos, una nueva querella que se suma a las tres que ya interpuso su exmujer Yuyee hace varios días.

Frank ha contado cómo ha quedado su hogar tras el registro policial y la detención. «Han reventado mi casa, la oficina, para encontrar no sé qué. Tengo tantas cosas metidas por el medio. Por dentro estoy muy jodido. Me da miedo por los animales y mi familia. Solo puedo confiar en la familia y en Paloma que ha estado pudiéndose meter en un lío», ha asegurado sobre la mujer que trabaja en su santuario.

Ahora, el herpetólogo afirma que «solo quiero salir de este lío y empezar en otro sitio. Intentaré que el santuario siga. Zorro, Paloma y yo somos ahora el equipo y Zape se unirá pronto», reconoce que seguirá sus planes de abandonar Tailandia después de dejar en buenas manos el refugio. Respecto a su denuncia, ha declarado que saben «por qué ha pasado esto. En esta vida no hay casualidades. No voy a decir quién, ni cómo, ni dónde, pero lo sabemos».

Tal y como ha expresado, 40 personas incautaron algunos de sus animales por un criterio que no ha comprendido y que le ha afectado personalmente. «Nunca pensé que alguna gente fuera capaz de hacer eso. Queda una gran mancha en mi currículo. Tanto dentro como fuera de Tailandia», ha expresado.

Antes de finalizar su directo, Frank Cuesta ha querido agradecer el apoyo de sus seguidores y ha respondido tajantemente a aquellos que se han mostrado en redes sociales a favor de su detención. «Ha tocado vamos a destruir a Frank. Seguramente, el santuario no creo. Igual me meten más tiempo en la cárcel. De repente Frank detenido por tener especies silvestres. Un poco extraño. Para la foto quedaba muy bien», terminaba de pronunciarse dejando entrever que piensa que existe un plan que se posiciona en contra del herpetólogo. Tampoco comprende por qué se han llevado unos animales sí y otros no y todos son ilegales. «Por ejemplo hay tres caballos que son ilegales, se incautan de uno y dejan otros dos no se con qué criterio».

También está dispuesto a traer de vuelta a los animales que se han llevado aunque tiene «muchas cosas metidas de por medio».

Temas

Frank Cuesta