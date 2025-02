Frank Cuesta y su ex vuelven a protagonizar una nueva batalla legal

El Norte Martes, 18 de febrero 2025, 13:34 Comenta Compartir

Frank Cuesta ha publicado un nuevo vídeo en su canal de YouTube en el que no adelanta precisamente buenas noticias: «Me ha llegado hace un par de días una querella criminal», empieza diciendo el herpetólogo. En medio de su tratamiento contra la leucemia mielógena crónica que padece, ha revelado que su exmujer, Yuyee Alissa, ha interpuesto tres querellas criminales en su contra con el objetivo de llevarlo a la cárcel, lograr su deportación de Tailandia y obtener una compensación económica. «Me piden cárcel, deportación y dinero, más todos los daños colaterales que esto conlleva. Es una putada», aseguró.

El creador de contenido ha dejado en claro un mensajes en el vídeo para sus seguidores: «Como siempre, os pido por favor que no vayáis a sus redes sociales a increparles nada. Me daña más a mí que a nadie», se puede leer en el fondo. Además, Cuesta agregó que «son tres querellas en una y todo esto se empezó a fraguar el día 13 de noviembre, por lo cual, mis sospechas no eran infundadas... No lo ha hecho para ganar algo o para limpiar su nombre, sino para destruirme a mí, a mi santuario y, como daño colateral, a Zorro, mi hijo».

Desde hace años, Frank ha compaginado su labor en el santuario con su papel como creador de contenido que lo ha llevado a tener una comunidad de fieles seguidores en sus redes. Sin embargo, su vida personal se ha visto envuelta en la polémica por las diversas disputas con su exmujer, con quien compartió 22 años de matrimonio y tuvo cinco hijos. La relación entre ambos se volvió tensa tras el divorcio en diciembre de 2023, cuando Yuyee le exigió un alquiler mensual de 3.500 euros por el uso del terreno donde el naturalista tiene el Santuario Libertad, un espacio dedicado a la rehabilitación de animales que Cuesta habría adquirido y registrado a nombre de la tailandesa para cumplir con las leyes de dicho país.

Al negar a pagar tal suma de dinero, el presentador decidió buscar un nuevo espacio para su refugio, registrándolo a nombre de su hijo Zorro para evitar futuras disputas legales. Sin embargo, este movimiento no pasó desapercibido y derivó en la situación actual, que podría poner en riesgo tanto la estabilidad del santuario como la permanencia de Cuesta en Tailandia.

Las tres querellas

En su vídeo, Cuesta detalla que fue notificado formalmente que su exmujer lo había denunciado con tres querellas distintas: difamación y daños a su imagen, delito fiscal y maltrato y tenencia ilegal de animales. «La primera es como una especia de derecho al honor, que no es derecho al honor. Está denunciando que por mi culpa y por haber hecho una campaña contra ella su imagen de ha deteriorado, he destrozado su imagen pública y que no es capaz de conseguir los trabajos que quiere», explica.

«La segunda es para decir que yo hice unos directos de Kick en los cuales pedí dinero para que viniera ilegalmente a Tailandia porque no tengo un permiso de trabajo específico para Kick y también que estoy haciendo vídeos de YouTube en los cuales estoy abusando de los animales y que no tengo un permiso específico de trabajo para YouTube, esa sería la segunda, delito fiscal», expresa y agrega: «Tercera, que tengo animales protegidos, dentro del santuario, en mal estado que los estoy utilizando para hacer los vídeos y que me he montado aquí un zoo en el cual tengo animales ilegales. Esas son las tres denuncias criminales que me ha puesto», sentencia.

Además, comentó cuáles serían las consecuencias para él a raíz de las querellas: «Esto quiere decir que puedo ir a la cárcel, me pueden deportar y aparte me pueden poner una multa gorda». El presentador también expresó su preocupación por los efectos colaterales que podría tener este conflicto, en especial sobre su hijo Zorro, quien actualmente es el titular del santuario. «Si a mí me condenan, condenan a Zorro, porque él es el que me está dejando cometer aquí delitos, según su madre, lo cual es cómplice», lamentó.

A pesar de todo, Cuesta aseguró que no tiene intención de abandonar Tailandia voluntariamente: «Yo no me voy a ir de aquí hasta que me echen», aseguró. Sin embargo, reveló que un abogado penalista le recomendó salir del país antes que el proceso avance, pues «me van a empapelar».

Finalmente, Frank Cuesta se presentará el próximo 6 de marzo ante el juzgado para conocer formalmente las imputaciones en su contra y, a partir de entonces, contará con tres meses para elaborar su defensa. «Algo me va a caer, porque han tenido muchos meses para preparar esto», aseguró. «¿Puede ser el final del santuario? Sí. ¿Puede ser el final de un tiempo de libertad mío? También», agregó.

El herpetólogo dejó en claro que, más allá de las consecuencias legales y económicas, tanto para él como para sus hijos, lo que más le duele es la traición de quien fue su esposa. «Es algo muy ruin, muy sucio y que no voy a perdonar jamás. Yo no estoy en guerra, no soy enemigo de nadie, pero cuando tu ya haces cosas que afectan a tus hijos directamente, judicialmente y a su vida a nivel muy personal, los siento mucho pero por ahí no se puede pasar».