El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al menos dos colegios europeos han tenido que dejar de utilizar sus patios de recreo por las denuncias por ruido. AFP

Francia se rebela contra las zonas vetadas a menores: 'No sin mis niños'

Rearme demográfico ·

Preocupado por la caída de la natalidad, el Gobierno ya ha expresado su voluntad de prohibir este tipo de ofertas en el territorio galo, aunque aún son incipientes

Enric Bonet

Enric Bonet

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:13

Comenta

Otra nueva tendencia que se encuentra en pleno auge en Asia Oriental ha acabado por irrumpir con fuerza en Europa en los últimos años. Se ... trata de las 'no kids zones' ('zonas sin niños'), que ya se han consolidado en Corea del Sur, donde se contabilizan más de 600 lugares -incluidas algunas bibliotecas- donde está prohibida la presencia de menores de edad, según un mapa elaborado por internautas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza manda al banquillo a Óscar Sanz y le impone una fianza de 230.000 euros
  2. 2

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  3. 3

    Luis Fernández, el líder de la lucha contra el narcotráfico convertido en el «garbanzo negro» de la Policía
  4. 4

    La fachada navideña más espectacular de Valladolid
  5. 5

    «Estaba en las piscinas de Fasa cuando me llamaron y ahí sigue el riñón, me tocó uno valiente»
  6. 6 Asuntos Internos encuentra pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios contra el jefe de Estupefacientes detenido
  7. 7 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  8. 8

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  9. 9 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  10. 10

    La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Francia se rebela contra las zonas vetadas a menores: 'No sin mis niños'

Francia se rebela contra las zonas vetadas a menores: &#039;No sin mis niños&#039;