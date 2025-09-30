La Fiscalía pide 9 años de cárcel para el cura de Don Benito por un delito de tráfico de drogas

Más de un año y medio después de que Alfonso Raúl Masa, párroco en Don Benito, y su compañero de piso, Eduardo, fueran detenidos por ... la Guardia Civil, ambos serán juzgados, junto a un tercer investigado, por la Audiencia Provincial de Badajoz acusados de un presunto delito de tráfico de drogas y otro contra la salud pública.

El juzgado número 2 de Don Benito, que ha instruido la causa, ha decretado la apertura de juicio oral contra los tres hombres, para quienes la Fiscalía pide 9 años de cárcel, la inhabilitación especial del derecho al sufragio durante el tiempo de condena y el pago de una multa de 250.000 euros.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público explica que los acusados, «actuando de común acuerdo, llevaron a cabo una actividad consistente en la compra y venta de sustancias que causan grave daño a la salud». En concreto, mefedrona, metilefedrona, ortomefedrona y sildenafilo. Cabe recordar que la mefedrona es una droga de diseño con efectos estimulantes similar a la metanfetamina o MDMA, más comúnmente conocida como éxtasis, que desde 2010 está prohibida en la Unión Europea tras comprobarse que su consumo podía causar la muerte.

Los acusados empleaban las redes sociales, Whatsapp y medios parecidos, así como servicios de paquetería, para la compra y distribución de la droga, actividad ilícita que emprendieron al menos desde 2023, según el escrito de acusación de la Fiscalía, porque ya en noviembre de ese año fue detenido por la Guardia Civil uno de los investigados en la causa, «interviniéndole 18 gramos de mefedrona» que supuestamente le habían vendido los otros acusados.

La investigación puesta en marcha entonces por la Benemérita hizo posible que posteriormente se interceptaran paquetes con la droga que se enviaban desde Alemania y Países Bajos a la empresa en la que uno de los detenidos había trabajado. El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Don Benito autorizó la apertura de los paquetes y se requisaron las sustancias estupefacientes.

Después el juzgado autorizó, en el marco de la investigación, la detención del párroco y su compañero de piso, Eduardo, y el registro del domicilio en el que ambos residían en la calle Villanueva de Don Benito. En la vivienda se hallaron 2.100 gramos de mefedrona, dos básculas de precisión, 3.370 euros supuestamente obtenidos de la venta de la droga y varios blísters con comprimidos de sidelnafilo, coloquialmente conocido por 'viagra'.

Ambos detenidos declararon en sede judicial al día siguiente del registro, el 20 de febrero de 2024, y el juez decretó libertad provisional para el cura, con obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, y prisión provisional para su compañero, que continúa en la cárcel desde entonces, porque las diferentes peticiones que ha realizado su defensa reclamando su libertad han sido rechazadas.

Pero la investigación de la Guardia Civil, la denominada 'operación Botafumeiro', se mantuvo abierta después de estas detenciones para esclarecer los puntos de los que partía la droga que llegaba al domicilio del párroco, desde diferentes países de Europa, y los lugares a los que supuestamente la enviaban Alfonso y Eduardo. Y en el marco de esta investigación fue detenido un tercer hombre que se enfrenta ahora también a 9 años de cárcel.

Compartían ingresos

La fiscal indica en su escrito que del análisis de las conversaciones mantenidas por los encausados vía Whatsapp se desprende que los tres participaban activamente de una actividad que solo entre enero y febrero de 2024 conllevó unos ingresos de 193.000 euros, porque el pago de la droga se hacía fundamentalmente a través de bizum a cuentas asociadas a teléfonos móviles del párroco y su compañero de piso, puesto que los clientes contactaban con uno u otro indistintamente.

«Ambos compartían los ingresos ilícitos que se iban obteniendo en el comercio de sustancias, con independencia de que las cantidades se ingresaran en la cuenta de uno o del otro», señala el Ministerio Público en su escrito de acusación, en el que detalla también que la droga incautada en los paquetes que se interceptaron «tiene un valor en el mercado ascendente a 62.980,53 euros, dando positivo la totalidad de sustancias a sildenafilo y ortomefedrona, con diferentes grados de riqueza».

Ninguno de los tres acusados tiene antecedentes penales. Además de cárcel y multa para ellos, la Fiscalía pide el comiso de la sustancia intervenida y de las ganancias obtenidas con el tráfico ilícito y el abono de las costas judiciales. En el juicio oral, que será ante la Audiencia Provincial de Badajoz por la pena de cárcel que se reclama, solicita el interrogatorio de los investigados, las testificales de los guardias civiles que han participado en la investigación y la pericial de los facultativos del Instituto Nacional de Toxicología entre otros.