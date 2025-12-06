El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Efe

La Fiscalía de Menores investigaba el maltrato que sufría el niño de cuatro años asesinado en Almería

Había un expediente abierto tras la denuncia de su madre a su pareja sentimental, ambos detenidos por su muerte, por violencia doméstica sobre el crío

Nerea Escámez

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:14

La Fiscalía de Menores había abierto un expediente tras la denuncia por violencia doméstica sobre el pequeño de cuatro años hallado muerto con signos de violencia en una playa de Garrucha el pasado miércoles por la noche, y los Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Almería actuaron «en tiempo y forma a instancias» del órgano ya que, según confirman, «solicitaron el pasado 18 de noviembre un informe» de la situación que atravesaba el menor.

Ahora, su muerte ha destapado una oleada de preguntas sobre si su fatal desenlace podría haberse evitado. El caso continúa bajo secreto sumarial y los detenidos, su madre y la pareja sentimental, pasarán hoy a disposición judicial para declarar ante los hechos como sospechosos del crimen que ha consternado a la ciudad de 10.000 habitantes.

Según trasladan a este periódico, los Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Almería, con un equipo formado por educador, psicólogo y trabajador social, realizaron el 20 de noviembre una entrevista con la madre. Esta entrevista inicial se habría completado con «una visita al domicilio», prevista para este jueves, 4 de diciembre, «que nunca se pudo realizar» ante la muerte de Luca, cuyo cuerpo sin vida apareció la noche del miércoles.

