La goleta Endurance, atrapada por el hielo antártico, en 1915. R. C.

El explorador antártico Shackleton sabía que el Endurance sucumbiría al hielo, según un nuevo estudio

El trabajo analiza el pecio a 3.000 metros de profundidad, los datos técnicos y los diarios para destruir el mito de la fortaleza de la nave que se hundió en 1915 y asegurar que el capitán conocía los riesgos

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:10

En el imaginario colectivo, el explorador Ernest Shackleton y su barco Endurance muestran el arrojo humano frente a las calamidades climáticas para conquistar nuevos territorios, ... como el Antártico. Sin desmerecer el heroísmo de los supervivientes de aquella aventura fallida, una investigación publicada este lunes revela las «verdaderas causas» del aplastamiento de la nave. A partir del análisis de diarios de siete tripulantes, la correspondencia del capitán, imágenes submarinas del naufragio y datos técnicos y estructurales, el trabajo sostiene que el Endurance no era el barco más robusto para esos parajes. Y lo más desmitificador, Shackleton sabía antes de zarpar, en diciembre de 1914, que había otras naves mejores ya en esa época, según el trabajo realizado por Jukka Tuhkuri, profesor de mecánica de sólidos en la Universidad de Aalto, Finlandia, que participó como científico en la expedición Endurance22, cuando se encontró el pecio en 2022 a unos 3.000 metros de profundidad.

