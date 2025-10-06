El explorador antártico Shackleton sabía que el Endurance sucumbiría al hielo, según un nuevo estudio

En el imaginario colectivo, el explorador Ernest Shackleton y su barco Endurance muestran el arrojo humano frente a las calamidades climáticas para conquistar nuevos territorios, ... como el Antártico. Sin desmerecer el heroísmo de los supervivientes de aquella aventura fallida, una investigación publicada este lunes revela las «verdaderas causas» del aplastamiento de la nave. A partir del análisis de diarios de siete tripulantes, la correspondencia del capitán, imágenes submarinas del naufragio y datos técnicos y estructurales, el trabajo sostiene que el Endurance no era el barco más robusto para esos parajes. Y lo más desmitificador, Shackleton sabía antes de zarpar, en diciembre de 1914, que había otras naves mejores ya en esa época, según el trabajo realizado por Jukka Tuhkuri, profesor de mecánica de sólidos en la Universidad de Aalto, Finlandia, que participó como científico en la expedición Endurance22, cuando se encontró el pecio en 2022 a unos 3.000 metros de profundidad.

Después de unos días de navegación, en enero de 1915, el hielo empezó a asediar a la expedición y en octubre, debido a las fugas que tenía el barco, los tripulantes lo abandonaron para acampar en el hielo. En noviembre, la goleta de 44 metros de eslora desapareció en el agua y, sobre témpanos, los hombres lograron llegar, en abril del siguiente año, hasta una isla, desde donde regresaron a sus hogares.

«Si bien la razón final fue el desgarro de la quilla, se hundió simplemente porque el barco fue aplastado por la compresión del hielo», mantiene Tuhkuri, en el artículo ‘¿Por qué se hundió el Endurance?’, en la revista ‘Polar Record’. «Esto no es sorprendente, ya que no fue diseñado para las condiciones de compresión del hielo antártico, sino para condiciones más suaves en el borde del hielo en el Ártico (…) Carecía de baos que le proporcionaran resistencia a la compresión del hielo».

Vista del Endurance hundido a 3.000 metros de profundidad, los expedicionarios navegando entre témpanos y el barco antes de hundirse. Falklands Maritime Heritage Trust / R. C.

Además, «la investigación de archivos también demuestra que Shackleton era muy consciente de las debilidades del Endurance incluso antes de que su expedición zarpara hacia la Antártida». Los avisos llegaban a los navegantes desde abril, con «fuertes ruidos retumbantes», productos de la presión del hielo que comenzaba a amontonarse encima y debajo del barco, lo escoraba, doblaba las vigas y desprendía los clavos. Desde entonces estuvieron preparados para abandonar la goleta. Lo hicieron cuando ya se partía en dos.

Según el estudio de Tuhkuri, el hundimiento se debió, en primer lugar, a la rotura de la quilla, no del timón, como durante más de cien años se ha mantenido. También se rompió el codaste de popa (la viga de la parte inferior de la estructura), las vigas de cubierta y se abrieron dos huecos en los costados. Par surcar los mares helados, la ingeniería del Endurance estaba por debajo de la de otras naves que tenían vigas diagonales y en la sala de máquinas para reforzar el casco ante la previsible presión que soportaría.

«Hay evidencia clara de que, antes de navegar hacia el mar de Weddell, Shackleton sabía que debía esperarse la carga de hielo compresivo, sabía cómo debía diseñarse un barco para hielo compresivo y sabía que el Endurance no era ese tipo de barco», concluye Tuhkuri. «Shackleton era muy consciente de los riesgos relacionados con la resistencia del Endurance, pero decidió utilizarlo de todos modos». El héroe era también un audaz loco.