Un estudio confirma la relación del cambio climático con los incendios de agosto

El cambio climático causado por el uso generalizado de combustibles fósiles ha hecho que las condiciones meteorológicas cálidas, secas y ventosas que propagaron los ... incendios de agosto en la Península Ibérica sean ahora 40 veces más frecuentes y un 30% más intensas que con el clima preindustrial. Así lo revela un estudio rápido del World Weather Attribution (WWA), una iniciativa de colaboración académica fundada por climatólogos que calcula el impacto del cambio climático en fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, sequías y tormentas.

WWA realiza estudios en tiempo casi real para determinar el peso que tiene el actual cambio climático producido por la actividad humana en el aumento de su frecuencia e intensidad. Y así sus expertos sostienen, en una nota informativa, que este cambio climático de origen antrópico está detrás de que esta última ola de calor de agosto en España fuera 200 veces más probable y 3ºC más calurosa. El trabajo también alerta de que los incendios en la Península Ibérica y el resto de Europa están desbordando los recursos de extinción; y subraya la importancia de controlar la vegetación en las zonas afectadas.

Los incendios que han asolado principalmente el noroeste de España el pasado mes de agosto han sido «excepcionales», como así lo indican los autores de la iniciativa World Weather Attribution. Ernesto Rodríguez Camino, meteorólogo superior del Estado y presidente de la Asociación Meteorológica Española, explica que, si bien el estudio se ha basado exclusivamente en datos observacionales y no ha hecho uso de modelos climáticos, sus conclusiones están en línea con estudios similares en la cuenca mediterránea. «Comparado con el clima preindustrial el actual clima -con un calentamiento global de 1,3ºC- hace que las condiciones meteorológicas para el desarrollo de estos incendios en el noroeste de la península ibérica sean unas 40 veces más frecuentes y un 30% más intensas».

Uso de combustibles fósiles

El trabajo determina «el indudable» papel del cambio climático en el desarrollo de estos incendios, al igual que de otros fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, como precipitaciones intensas, sequías y olas de calor, sin olvidar otros factores relacionados con el uso del suelo, la despoblación y la disponibilidad de recursos para la prevención y extinción.

Para Rodríguez, el origen último de la mayor frecuencia e intensidad de este tipo de incendios hay que atribuirlo a las emisiones crecientes de gases de efecto invernadero «generadas principalmente por el uso generalizado de combustibles fósiles, que son el principal causante del actual cambio climático». A su modo de ver, las sociedades, además de contribuir a reducir las emisiones, deben reducir su vulnerabilidad preparándose «para afrontar este tipo de eventos» que serán cada vez más frecuentes e intensos. «Tanto estos incendios como cualquier evento meteorológico o climático extremo pueden convertirse bien en un evento de consecuencias manejables, o bien en un desastre humano dependiendo de la prevención, preparación y en definitiva de la reducción de la vulnerabilidad estructural de las sociedades», apunta el presidente de la Asociación Meteorológica Española.