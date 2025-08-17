El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Varios vecinos colaboran en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense) EP

España afronta su octavo día de incendios ante la impotencia de los equipos de extinción

Pedro Sánchez visitará hoy las áreas afectadas por los incendios en Orense y León

Javier Arias

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:08

España afronta este domingo su octava jornada consecutiva de una ola de incendios que deja ya más de 115.000 hectáreas calcinadas, miles de evacuados ... y tres víctimas mortales. Castilla y León continua siendo la región más afectada, con más de 20 focos activos en Zamora, León, Salamanca y Ávila.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  2. 2

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  3. 3

    Los incendios de León obligan a evacuar dos pueblos de Palencia
  4. 4

    Dos incendios afectan a la provincia de Segovia esta madrugada
  5. 5

    Valladolid tiene 116 pueblos donde más de la mitad de sus casas están vacías casi todo el año
  6. 6 El incendio de Barniedo avanza y evacúa tres localidades: «Esto es un paraíso y ahora es un infierno»
  7. 7

    Los vecinos de Pilarica alzan la voz contra las obras de la tercera vía: «En mi casa tiembla hasta la caldera»
  8. 8 La discusión por el alquiler acaba con agresiones mutuas con un cuchillo y un vaso de cristal
  9. 9

    El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos
  10. 10

    Las quejas por ruidos alcanzan la mayor cifra en los últimos cuatro años en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla España afronta su octavo día de incendios ante la impotencia de los equipos de extinción

España afronta su octavo día de incendios ante la impotencia de los equipos de extinción