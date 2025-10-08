El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Captura de vídeo en la que aparecen que los perros Scotex y Lume al localizar a las dos últimas personas desaparecidas en el derrumbe del edificio que se produjo en la calle Hileras de Madrid. Efe

El edificio de Madrid tenía dos inspecciones desfavorables en 2022 y 2012

En ambos casos fue por el estado general de fachadas, exteriores y medianeras y por la conservación de cubiertas y azoteas

J. A. Guerrero

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:31

Comenta

El edificio que se derrumbó este martes en la calle de las Hileras número 4 de Madrid y que mató a cuatro trabajadores (tres obreros ... y una jefa de producción) tenía sendas inspecciones técnicas «desfavorables» en 2022 y en 2012, en ambos casos por el estado general de fachadas, exteriores y medianeras, así como por el estado general de conservación de cubiertas y azoteas y el estado de la fontanería y la red de saneamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  2. 2 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  3. 3 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  4. 4 Euromillones se da un paseo por un barrio de Valladolid
  5. 5 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  6. 6 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  7. 7 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  8. 8 Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos
  9. 9 Simón Pérez y Silvia Charro, expertos en hipotecas y ahora hundidos por un vídeo viral
  10. 10

    Una empresa de transportes suma treinta robos de gasoil y 30.000 euros en pérdidas en cinco años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El edificio de Madrid tenía dos inspecciones desfavorables en 2022 y 2012

El edificio de Madrid tenía dos inspecciones desfavorables en 2022 y 2012