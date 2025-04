Marcos Díaz Gay es ingeniero de caminos y, desde el pasado noviembre, nuevo jefe del grupo de Genómica Digital del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ( ... CNIO). La inteligencia artificial (IA) ha sido la responsable de unir dos mundos tan aparentemente dispares en su carrera. Empezó aplicándola en tuberías y acabó secuenciando ADN. Centrado ya en la investigación del genoma, este investigador firma, junto a sus excolegas californianos, el hallazgo publicado esta semana sobre la vinculación entre una infección bacteriana en la infancia y la proliferación de cáncer colorrectal en menores de 50 años. Aún gestionando el tsunami de reacciones –especialmente de pacientes– este gallego de 33 años explica por qué la IA no da soluciones mágicas al cáncer, pero sí muestra el camino que lleva a ellas.

–El descubrimiento publicado en la revista Nature fue casual. ¿Cuál era el objetivo inicial de vuestro trabajo?

–Este caso es fruto de un proyecto internacional, con muchos centros implicados y con financiación de Reino Unido y Estados Unidos, donde la idea inicial era analizar cómo variaba la incidencia del cáncer de colon por países. Secuenciamos los tumores para ver si a nivel molecular había alguna explicación. Concluimos que no había grandes diferencias primero, pero sobre la toxina colibactina –generada por una cepa específica de E-coli– y la mutación que ya sabíamos que provocaba, vimos que se daba mayoritariamente en casos de cáncer colorrectal en jóvenes. Eso es, digamos, lo que no se sabía.

–¿La mutación provocada por la infección en la infancia explicaría en sí misma la aparición temprana del cáncer?

–Es una primera hipótesis. No demostramos una causalidad. Para ello hay que hacer más estudios.

–¿Habrá una segunda parte?

–El nuevo grupo del CNIO está buscando financiación para comparar cánceres de aparición temprana en aquellos que tuvieron cáncer de jóvenes décadas atrás. Esto es un gran reto porque hay que ir a los registros de los hospitales donde tienen almacenados estos tumores y secuenciar su ADN. También se podría hacer con tejidos de personas sanas y comparar. Si realmente la colibactina está presente y genera estos tumores, esperaríamos ver más mutaciones suyas en pacientes con cáncer. Nuestra idea es contribuir desde el CNIO a ampliar esta investigación –liderada por tres grandes instituciones internacionales– e incluir a España en el proyecto global, secuenciar casos y poder ver cómo está nuestro país en este ámbito. Las posibilidades y las tecnologías están ahí.

–¿El interés también?

–Hay una gran preocupación sobre qué pasa con este cáncer en aparición temprana. La incidencia se ha duplicado en jóvenes en las últimas dos décadas. Quiero destacar, eso sí, que disminuye en mayores de 50, en parte, por los programas de cribado. Tenemos que empezar a pensar que síntomas como un sangrado, que se asocia a otra cosa, también puede ser un cáncer de colon y hay que consultarlo con los médicos, que son las fuentes informadas. También es importante hacerse el test de heces que se ofrece a la población diana.

Formación «Los investigadores españoles no tenemos nada que envidiar a los de fuera»

–Esa es la práctica clínica, lejos del análisis computacional. ¿Qué aporta la IA contra el cáncer?

–Durante muchos años, en los estudios del cáncer genéticos se buscaba aquella mutación concreta que generase un desarrollo tumoral. Fue fundamental porque permitió el desarrollo de las terapias dirigidas que tenemos ahora. Pero lo que hacemos en el grupo del CNIO, con nuestro análisis de patrones, es ver la perspectiva global. Esto permite ver cómo cambia el ADN y descubrir los patrones que nos ayudan a identificar causas.

–Ofrece datos a los que de otro modo no se llegaría, pero no parece que dé soluciones directas.

–Poder aplicar estos análisis de IA nos ayuda a entender mejor el cáncer y, a partir de ahí, desarrollar nuevas terapias. En el caso que nos ocupa detectamos este patrón que quizá dé lugar a nuevas investigaciones... Imagino, por ejemplo, desarrollar un probiótico para prevenir la infección por esta bacteria. No digo que la IA nos vaya a dar la solución, pero sin duda ayudará a mejorar los tiempos y la respuesta. Probablemente también acelerará el desarrollo de fármacos.

–Hay quien no duda en afirmar abiertamente que la IA acabará con el cáncer. ¿Es su caso?

–Yo creo que hace falta un gran esfuerzo multidisciplinar y distintos conocimientos de medicina, computación, biología y, por supuesto, del propio trato al paciente. No podemos olvidar que detrás de nuestros datos en la pantalla hay personas. Hay que pensar cómo la investigación impactará luego en los hospitales.

–¿Qué perspectivas tiene este nuevo departamento del CNIO?

–Nuestro objetivo a corto plazo es mejorar la detección de patrones de mutaciones e investigar con estas metodologías otros cánceres de aparición temprana. Tenemos proyectos de colaboración en el propio CNIO para otros tipos, como el de páncreas, y con Estados Unidos para trabajar sobre el cáncer de pulmón en no fumadores, que también está adquiriendo relevancia.

–Hace muy poco que ha vuelto de norteamérica. ¿Cree que peligra el avance científico allí?

–De EE UU prefiero no realizar ninguna valoración. Lo que sí me gustaría destacar es que hay que ser conscientes de que sacar adelante estudios como el que publicamos ahora requiere de una financiación considerable. Cualquier recorte tiene un efecto. Igual que un aumento tendría un beneficio. Como sucede con la apuesta que ha hecho el Ministerio de Transformación Digital español, con la creación de este grupo de inteligencia artificial (Generación IA) en el CNIO. Podemos generar resultados. Tenemos una formación de gran calidad y quienes hemos salido fuera lo vemos: no tenemos nada que envidiar a otros sitios. Simplemente hay que hacer una apuesta por financiar, claramente y sin dudas, la investigación. La repercusión que esto va a tener merece la pena.