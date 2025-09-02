Diez millones de televisores y móviles ya son accesibles para personas con discapacidad en España Samsung y Fundación ONCE refuerzan su compromiso con el sello A Tech y anuncian que comenzarán a certificar también electrodomésticos

En España ya hay diez millones de dispositivos certificados como accesibles. Aproximadamente 8 millones de teléfonos móviles y 2 millones de televisores, según los datos presentados este martes por Samsung y Fundación ONCE en Santander en el marco del foro de la industria digital organizado por Ametic. La cifra refleja el alcance de la certificación A Tech, un sello pionero creado por Fundación ONCE en 2021 para garantizar que productos como móviles, ordenadores o televisores incorporen características que faciliten su uso a personas con discapacidad.

La presentación llega en un momento clave: la entrada en vigor de la Ley Europea de Accesibilidad, que desde junio de 2025 obliga a que los productos y servicios tecnológicos no generen nuevas barreras. El reglamento establece un calendario progresivo, con excepciones hasta 2030, pero marca un cambio estructural en el sector al exigir un marco común de accesibilidad en toda la UE.

Además, el director de Innovación de Samsung Electronics Iberia, Miguel Ángel Ruiz, aseguró este martes en rueda de prensa que la compañía dará este año un nuevo paso en su apuesta por la accesibilidad de sus productos para las personas con discapacidad extendiendo a sus electrodomésticos el certificado A Tech de la Fundación ONCE. Estos aparatos cada vez presentan menos botones, lo que complica su accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad.

Desde su creación, A Tech ha certificado más de un centenar de modelos de dispositivos y este año hay otros 22 en proceso de evaluación. Samsung concentra alrededor del 80% de los productos certificados, tras comenzar a someter sus equipos a este proceso en 2020. La compañía defiende que la accesibilidad debe ser «un principio de diseño y no una característica añadida».

Fundación ONCE subraya que este sello busca anticipar la regulación y garantizar que la innovación tecnológica se traduzca en mayor inclusión. Para la organización, contar con dispositivos accesibles no es solo un derecho, sino una condición necesaria para evitar la exclusión digital en un contexto de creciente dependencia tecnológica.

En el caso de Samsung, destacan que llevan más de una década incorporando criterios de accesibilidad en el desarrollo de móviles, televisores y otros dispositivos. Entre las herramientas habilitadas figuran funciones específicas para mejorar la experiencia de personas con limitaciones visuales, auditivas, cognitivas o de movilidad. Además, la compañía ha creado una web que reúne todas estas funcionalidades, organizadas por categorías de discapacidad.

Con diez millones de dispositivos accesibles ya en circulación y una normativa europea cada vez más exigente, iniciativas como A Tech se perfilan como instrumentos clave para evaluar el grado de cumplimiento y fijar estándares comunes en la industria tecnológica, aseguran desde la compañía.

