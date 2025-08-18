El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este lunes
EP

Declarado un incendio en el municipio madrileño de Colmenar Viejo

El fuego, en el que trabajan 28 dotaciones, ha obligado a activar el nivel 1 del Plan de Protección Civil de la Comunidad de Madrid por su cercanía a viviendas e infraestructuras importantes

C. P. S.

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:11

Un incendio de pasto y arbolado declarado en la tarde de este lunes junto al vertedero del municipio de Colmenar Viejo ha obligado a activar la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) debido a posible peligrosidad. El primer aviso de este nuevo foco se ha recibido sobre las 17.00 horas.

El nivel de peligrosidad del incendio ha crecido dado que se encuentra cerca de las vías del AVE y al túnel de San Pedro, aunque, de momento, no hay afecciones en ninguna de estas infraestructuras. Sí que se han llevado a cabo desalojos de viviendas en la zona como medida de precaución.

Trabajan en la extinción del incendio 28 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales y agentes forestales. Hay 1 buldócer, 6 medios aéreos y 12 terrestres. Además, han solicitado un hidroavión para que colabore en las tareas de extinción.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios
  2. 2 Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
  3. 3 Las cuadrillas de lucha contra incendios de Castilla y León: «Muchas dotaciones estamos paradas en base, sin activar»
  4. 4

    Hallan muerto en su casa de Delicias a un hombre que vivía solo
  5. 5 Arranca un nuevo incendio en la provincia de Salamanca en Mieza
  6. 6

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  7. 7

    El fuego arrasa 17 casas de Cansoles y el trabajo se centra en proteger Guardo
  8. 8

    El fuego avanza sin control en Sanabria y 8.000 personas se preparan para una «previsible» evacuación
  9. 9

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  10. 10 Un pájaro choca contra el tendido eléctrico y causa un fuego en Quintanilla de Arriba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Declarado un incendio en el municipio madrileño de Colmenar Viejo

Declarado un incendio en el municipio madrileño de Colmenar Viejo