El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santiago Fuentes, consejero delegado de Arbistar y procesado por una estafa piramidal con criptomonedas. R. C.

Condenados los jefes de Arbistar, la plataforma cripto que «vendió humo» a 32.000 inversores

La Audiencia Nacional castiga con ocho y seis años de prisión a Santiago Fuertes y Diego Felipe Fernández, quienes defraudaron 200 millones en 15 meses y dejaron cerca de 10.000 perjudicados reconocidos

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:42

«Vendían humo; era una simulación y una ficción». Las proféticas palabras del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el auto de ... procesamiento de los dueños de la plataforma de criptomonedas Arbistar, dictados hace dos años tras concluir la investigación, se han hecho realidad. La Sala de lo Penal ha condenado este miércoles a penas de ocho y seis años de cárcel a los dos fundadores de la web que estafaron, entre mayo de 2019 y septiembre 2020, un total de 200 millones de euros a unos 32.000 inversores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  2. 2

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  3. 3 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  4. 4 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  5. 5 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7 Cuatro activistas que intentaron interrumpir la contrarreloj llevan a los juzgados la actuación policial
  8. 8

    El secreto de la columna falsa de la Plaza Mayor de Valladolid
  9. 9 Herida una mujer de 55 años tras ser atropellada por un coche en Covaresa
  10. 10

    Paralizado el plazo para presentar los escritos de acusación en el caso Esther López

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Condenados los jefes de Arbistar, la plataforma cripto que «vendió humo» a 32.000 inversores

Condenados los jefes de Arbistar, la plataforma cripto que «vendió humo» a 32.000 inversores