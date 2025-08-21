El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Finca agrícola de Rielves. R. C.

Un complejo turístico de Toledo se ofrece para acoger animales de las ganaderías afectadas por los incendios

Pone a su disposición sus 200 hectáreas con comederos y corrales con agua

J. M. L.

Toledo

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:17

Los incendios que en las últimas semanas están arrasando miles de hectáreas principalmente en Castilla y León, Galicia y Extremadura están generando gestos y actos solidarios en otros puntos de España. En el pequeño pueblo de San Martín de Pusa (Toledo), de 600 habitantes, una de sus fincas, un complejo turístico, se ha ofrecido a través de las redes sociales para acoger a animales de las ganaderías afectadas.

Para ello, pone a su disposición sus 200 hectáreas dotadas con corrales y pilas de agua. Se trata del Complejo Valdepusa, que durante el año acoge todo tipo de eventos como bodas y otras celebraciones sociales. Según explica su responsable, Gonzalo Vázquez, «todas las parcelas tienen agua y buenos accesos para traer al ganado en camiones». Después de haber ofrecido su finca han sido muchas las llamadas que ha recibido desde las cercanas provincias de Cáceres y Ávila pero también desde Galicia para acoger vacas o caballos.

«Queremos acoger a todo ese ganado que lo necesite porque se han quemado rebaños enteros», lamenta el empresario responsable de este complejo turístico que ofrece «un entorno seguro para estos animales, cuidado y alimentación para que puedan recuperarse», como indica Natalia Gracia, gestora de la finca.

Noticias relacionadas

Sigue el mapa de los incendios activos: unas 390.000 hectáreas arrasadas en 2025

Sigue el mapa de los incendios activos: unas 390.000 hectáreas arrasadas en 2025

Así son los megaincendios de España y Europa: comparación de los peores fuegos

Así son los megaincendios de España y Europa: comparación de los peores fuegos

Cronología de una semana trágica de incendios en León y Zamora: así se han gestado los fuegos más devastadores

Cronología de una semana trágica de incendios en León y Zamora: así se han gestado los fuegos más devastadores

Donación de paja

La iniciativa de este complejo turístico de San Martín de Pusa no es la única que ha surgido en la provincia de Toledo hacia los ganaderos damnificados por los incendios. En otro pequeño pueblo, Rielves, de 900 habitantes, una finca agrícola ha decidido donar su paja para alimentar al ganado afectado. «Queremos que este ganado tire para adelante», indica David del Castillo, gerente de Finca Navarrete, que vende millones de kilos de paja cada año.

«Ofrecemos la paja e incluso nos hacemos cargo del porte donde haya que entregarlo si es necesario porque todos vivimos del campo y si no alimentamos a esos animales no podrán subsistir», explica el gerente de esta finca agrícola que ya ayudó de igual forma el pasado año a los ganaderos de la provincia de Ávila afectados por los incendios declarados en la localidad de Burgohondo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar
  2. 2 Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil
  3. 3

    La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes
  4. 4 Renfe nombra consejero a Ismael Bosch, exresponsable de redes del Ayuntamiento de Valladolid
  5. 5

    1.500 manifestantes llenan el centro de Valladolid para exigir «cambios urgentes en las políticas forestales»
  6. 6

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  7. 7 Una empresa adjudicataria de la Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia» en plena emergencia por los incendios
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9 500 euros para cada familia evacuada por los incendios: la Junta aprueba un paquete de ayudas de 114 millones de euros
  10. 10

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un complejo turístico de Toledo se ofrece para acoger animales de las ganaderías afectadas por los incendios

Un complejo turístico de Toledo se ofrece para acoger animales de las ganaderías afectadas por los incendios