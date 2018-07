El carro de Manolo Escobar como medida antirrobo Manolo Escobar. / PEDRO URRESTRI / EL CORREO Cuando alguien sospeche debe llamar al teléfono del Consistorio para que pongan la canción por la megafonía del pueblo EL NORTE Valladolid Martes, 24 julio 2018, 19:57

Caminreal, La Puebla de Valverde o Cella son tres pequeñas localidades aragonesas que comparten método contra timadores y ladrones: la megafonía de los tres pueblos hace sonar a todo volumen la conocida canción «Mi Carro», de Manolo Escobar. Suena con carácter preventivo, «antirrobo», cuando merodea por esos pueblos algún forastero que resulta sospechoso. Rumbero santo y seña contra los cacos, según informa el ABC.

Son tres localidades aragonesas las que han aplicado este peculiar sistema para advertir a los vecinos, que estén precavidos y no se fíen. Y, a la vista de los resultados obtenidos, el sistema surte efecto. Los timadores y ladrones lo tienen bastante más difícil. De hecho, existe también el convencimiento de que la canción, puesta a todo volumen por la megafonía callejera, ahuyenta y disuade a quienes se acercan con aviesas intenciones.

La Puebla de Valverde (Teruel) fue el primer pueblo que lo aplicó,en el año 2010. Su actual alcaldesa, María Ángeles Izquierdo, era por entonces concejal de este pequeño Consistorio. Habían sufrido robos y timos en varias ocasiones, y se decidieron poner manos a la obra para avisarse entre sí en el vecindario. Como santo y seña para la pública advertencia eligieron la canción «Mi carro», de Manolo Escobar. «Mi carro me lo robaron, anoche, cuando dormía... ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro?...».

«El método funciona»

Los vecinos se acostumbraron de inmediato a identificar la rumbera canción con la existencia de un riesgo potencial y ponerse en guardia. «El método funciona, porque la gente lo tiene totalmente identificado, saben que cuando por la megafonía del pueblo suena la canción de Manolo Escobar significa que algo pasa», cuenta a ABC la alcaldesa. Explica que este año han activado la peculiar alarma colectiva «dos o tres veces». Suele ser la media habitual cada año.

En La Puebla de Valverde viven de fijo algo menos de 400 personas en invierno, aunque en julio y agosto la población se duplica. «El mayor riesgo de sufrir robos o timos se da en invierno», afirma la alcaldesa.

La iniciativa de La Puebla ha sido copiada en otras pequeñas localidades de la geografía aragonesa en los últimos años. La también turolense localidad de Cella y la oscense de Gurrea de Gállego se cuentan entre ellas. Y a la lista se acaba de sumar otra pequeña población de la provincia de Teruel, Caminreal.

Caminareal se acaba de sumar a la lista

El alcalde de Caminreal, Joaquín Romero, explica a ABC que fue hace un par de meses cuando se decidió a proponer al resto de concejales la puesta en práctica del «Mi carro» como sonora alarma colectiva. Tras haberse producido varios episodios de robos y timos en el pueblo, hace dos meses el alcalde se tuvo que encarar con unos sospechosos -tres hombres y dos mujeres- que iban llamando indiscriminadamente por las casas del pueblo.

En otra ocasión, el propio alcalde fue víctima de un timo que recorrió otras localidades de la provincia: «una persona estaba recogiendo firmas para una iniciativa de interés social y, al pedirme si podía colaborar, acepté. Para nada era una persona sospechosa, iba perfectamente vestida y se presentaba con unos modales muy correctos. Nada más firmar, me dijo si podía enseñarle el DNI para comprobar que la firma era la correcta. Saqué la cartera y, sin soltarla y sin que me diera cuenta, me quitó todo el dinero que llevaba en ella, 150 euros».

Desde hace unas semanas, en Caminreal también suena «Mi carro» a todo volumen por la megafonía del pueblo cuando alguien ve a algún forastero sospechoso. No tiene otra intención que la de prevenir al vecindario, para que estén más atentos, tengan más cuidado antes de abrir la puerta de sus casas y estén en guardia. Por si acaso.

«Sabíamos que en otros pueblos llevaban tiempo poniendo en práctica este método con buenos resultados, y nos hemos decidido a uutilizarlo también nosotros», explica el alcalde de Monreal, una de las muchas localidades del medio rural con pocos vecinos, población envejecida, sin puesto de la Guardia Civil y con vulnerables condiciones de seguridad. Hasta hace unos años sí que tenían un puesto de la Guardia Civil, pero hace tiempo que cerró. Desde entonces, la seguridad de Caminreal depende del puesto de la Guardia Civil de Monreal del Campo (Teruel), que no anda sobrado de medios: «una patrulla tiene que atender varios pueblos, un territorio muy extenso», explica Joaquín Romero.

Desde el Ayuntamiento de Caminreal han distribuido por las casas del pueblo un bando en el que explican que, a partir de ahora, cuando alguien sospeche debe llamar al teléfono del Consistorio para que hagan sonar «Mi carro» por la megafonía del pueblo.