En Barcelona, que tiene limitados los pisos turísticos desde 2014, los mayores beneficiados por la restricción a las VUT han sido los hoteles. EFE

Airbnb, hoteles, especulación... ¿Quién me sube el alquiler?

Tensionados ·

Plataformas de pisos turísticos y cadenas hoteleras se acusan y discrepan sobre su incidencia en el precio de la vivienda mientras baten récords de ocupación

Juncal Munduate

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:59

Sobran Airbnb y faltan viviendas». Así de contundente se expresó Pedro Sánchez cuando anunció la reforma fiscal que obligaría a los pisos turísticos a tributar ... como negocio desde enero. Otros han suscrito sus palabras. Se trata de una fórmula a la que han recurrido en los últimos años gobiernos centrales, autonómicos y municipales para tratar de justificar el problema de la vivienda en España. Aunque también ha resonado su variante, la que pone en el punto de mira a los hoteles y que defienden, sobre todo, las plataformas de pisos vacacionales. Con los precios del alquiler por las nubes y cada vez más ciudades declaradas como zonas tensionadas, la vivienda se mantiene, según la última encuesta del CIS, como la mayor preocupación de la población española. Al mismo tiempo y con escaso éxito, las administraciones tratan de imponer restricciones que regulen el mercado y minimicen el turismo masivo. Tasas y retiradas de anuncios de pisos ilegales son algunas de las medidas aplicadas.

Espacios grises

