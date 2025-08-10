El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un juicio por violencia de género, en los juzgados de Madrid. R. C.

Un 40% de los que agreden a sus parejas no completa el curso que evita la reincidencia

Violencia de género ·

Jóvenes impulsivos o en exclusión social, el perfil de los que abandonan la actividad por la que se les perdonó entrar en la cárcel

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:41

Los maltratadores de sus parejas abandonan los cursos de violencia de género con mayor frecuencia que los agresores sexuales, según un estudio realizado con los ... psicólogos que colaboran con Instituciones Penitenciarias. Los primeros, condenados por agredir a sus parejas o ex son los que dejan los cursos con más frecuencia. Un 40% no termina las clases destinadas a los agresores de las mujeres con las que mantienen relaciones sentimentales (llamado PRIA-MA). Además presentan «una actitud mucho más desafiante, con mayor oposición al programa», que los agresores sexuales, que siguen otro tipo de curso.

