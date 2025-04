Dos colosos de tela y fe en la Semana Santa de Valladolid

Valladolid guarda grandes tesoros patrimoniales, algunos de los cuales, pese a su gran valor artístico, son muy desconocidos para el gran público. En concreto, en ... estos días de Semana Santa, hay dos joyas del patrimonio sacro de la provincia que han cobrado protagonismo. Una de ellas ha sido rescatada del olvido. La otra, en peligro, busca ser salvada. Hablamos de los trampantojos religiosos que se utilizaban en Semana Santa. Obras colosales, simbólicas y efímeras que se instalaban ante los altares mayores y de las que hoy se conservan unos pocos ejemplos. Dos localidades vallisoletanas han vuelto a ponerlas en el mapa: Torre de Esgueva y Ventosa de la Cuesta.

En Torre de Esgueva, los vecinos, a través de su parroquia, su ayuntamiento y su asociación cultural Torresgueva, han desempolvado el que consideran su mayor tesoro, el Monumento de Semana Santa de su iglesia de San Martín de Tours, que ha vuelto a ver la luz tras casi 60 años guardado en un desván. Se trata de una gran estructura, ideada para ser montada y desmontada en pocas jornadas, que se instalaba para el Jueves Santo y se recogía el domingo de Resurrección. «Este monumento tenía como función dotar de una mayor grandiosidad al templo y más concretamente a la zona del Sagrario, donde se custodia el cuerpo de Cristo. Después del Concilio Vaticano II, en los años 60, esta tradición cayó en desuso. Hoy cuesta imaginar que se construyeran obras tan colosales para ser expuestas solo durante tres días, pero el fervor popular lo hacía posible en tiempos pasados», explica Toñi de la Cal secretaria de la Asociación Torresgueva.

En concreto este monumento se compone de 14 lienzos sobre bastidor, que se montan en dos planos y están pintados en grisalla, una técnica pictórica que aporta un relieve casi escultórico a las imágenes representadas. Utiliza un juego de perspectiva para conseguir dar profundidad y grandiosidad a la arquitectura representada. Tiene unos siete metros de altura y cuatro de ancho. «Estamos investigando para saber de qué fecha es. Posiblemente sea de la segunda mitad del siglo XIX y es de los poquísimos que se conservan en Castilla y León, por eso animamos a que la gente se acerque a nuestro pueblo y lo visite durante estos días», dicen los vecinos, muchos de los cuales desconocían su existencia hasta el año 2022 cuando fue expuesto en la exposición Valle de Pasión en Castronuevo de Esgueva. «Ahí es donde muchos lo vimos por primera vez. Nos pareció algo impresionante y decidimos que debíamos colocarlo de nuevo en nuestra iglesia, pero es tan grande que el único sitio donde cabe es delante del altar mayor, para donde fue pensado», informa Toñi de la Cal. «Antiguamente se levantaba con un sistema de poleas y lo colgaban del techo. De hecho, todavía se conserva una polea en la bóveda. Para la exposición se hizo un sistema de andamiaje que es el que hemos utilizado para colocarlo esta vez», prosigue.

Ampliar Varios de los vecinos de Torre de Esgueva que participaron en el montaje del trampantojo El Norte

Hace unos días, una veintena de vecinos, con la colaboración del ayuntamiento y el párroco lo han montado de nuevo. «Es una preciosidad y lo mejor de todo ha sido la gran colaboración que ha habido a la hora de sacarlo de nuevo a la luz. En muchas iglesias estos trampantojos se perdieron, se estropearon y hasta se quemaron. El nuestro, afortunadamente, está bastante bien conservado. Es un monumento grandioso, una verdadera obra de arte», comenta Toñi de la Cal. Gracias al esfuerzo común, el Monumento no solo ha sido montado para la Semana Santa, sino que permanecerá expuesto al público hasta finales de mayo (con cita previa), permitiendo a curiosos, estudiosos y turistas admirar esta joya que ha estado tanto tiempo escondida.

En Ventosa de la Cuesta luchan para que su trampantojo sea restaurado

Por el contrario, en Ventosa de la Cuesta hay menos alegría respecto a su preciado trampantojo semanasantero. La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora guarda como oro en paño otro de los escasos ejemplos de monumentos entelados de gran formato que existen en España. Sólo hay tres de estas características y dimensiones, los otros están en Navarra y País Vasco), y ninguno de ellos posee la particularidad del doble lienzo como el de Ventosa de la Cuesta. En este caso, se trata de una obra del maestro vallisoletano Andrés Gerbolés, fechada en 1893.

Este monumento se compone de dos grandes lienzos. Uno de ellos muestra con minucioso detalle la entrada al palacio de Poncio Pilato; el otro, una visión celestial con nubes, ángeles y escaleras que parecen invitar al espectador a elevarse. Es una pieza de arte sacro que juega con la percepción y perspectiva del espectador. En Ventosa de la Cuesta siempre han tenido por costumbre colgarlo una semana antes del Jueves Santo y se mantiene durante toda la Pascua. Para instalarlo se necesitan entre ocho y diez personas, cuerdas, fuerza y mucho mimo.

Sin embargo, esta Semana Santa, el trampantojo no será instalado. El paso del tiempo ha desgastado su delicada tela, y los desgarros han ido creciendo con cada manipulación. Desde el Ayuntamiento, su alcaldesa, María Luisa Escalante, ha solicitado apoyo a Patrimonio de la Junta de Castilla y León para que sea restaurado y declarado Bien de Interés Cultural. «De momento no nos han dado ninguna solución. Han venido a verlo, nos han dicho que lo iban a valorar, pero no hemos tenido ninguna solución concreta. Nos dicen que es muy costoso», explica Escalante. «Éste será el primer año, a excepción del de la pandemia, en el que no se instale el trampantojo. Pero es que nos da mucho miedo que se estropee del todo y ya no se pueda recuperar. Al ayuntamiento nos llama y nos escribe mucha gente interesándose y queriéndolo visitar. Es una pena que tengamos que decir que este año será imposible. Si nosotros pudiéramos asumir el coste de la restauración, lo haríamos sin dudar, pero somos un pueblo pequeño, de 120 habitantes, y tenemos lo justo para mantener las calles y otras infraestructuras. La restauración es algo que no podemos asumir. Necesitamos que nos ayuden», reclama con desesperación esta alcaldesa.