«Estamos tristes pero resignados, porque nadie puede evitar que llueva», dicen las cofradías
La Junta de Cofradías establece un nuevo horario de traslados para la mañana de Viernes Santo

Un Jueves Santo pasado por agua. Ni los más pesimistas esperaban una jornada así. «¡Con el mes de marzo que hemos tenido, primaveral!», piensan algunos. Los cofrades están tristes, pero lo asumen con resignación. «Los representantes de las cofradías y hermandades son conscientes de los riesgos que se corren sacando las imágenes y asumen la situación, aunque da mucha pena porque son meses de trabajo y preparativos. No obstante, confiamos en que la lluvia cese y nos dé un respiro», afirmaba Víctor García Rubio, presidente de la Junta de Cofradías.

La Junta de Cofradías ha celebrado, a mediodía de este jueves, una reunión extraordinaria con los representantes de las cofradías y hermandades de la Semana Santa de Segovia. En ella, las agrupaciones de San Millán, Nueva Segovia y San Lorenzo han confirmado que no desfilarán durante el jueves, aunque dejan abierta la posibilidad de hacerlo en la mañana de Viernes Santo si el tiempo lo permite. El resto esperarán hasta última hora, aunque las perspectivas son poco halagüeñas. En caso de no poder trasladar los pasos este jueves por la tarde, el horario para los traslados de la mañana del viernes son los siguientes:

10:30 horas.- Nueva Segovia. La Flagelación del Señor

10:30 horas.- San José. El Calvario, La Magdalena al Pie de la Cruz y La Piedad.

11:30 horas.- Santa Eulalia. Soledad Dolorosa.

12:30.- San Millán. Santísimo Cristo en su Última Palabra

Los cofrades de los Maristas y del Cristo del Mercado dudan procesionar el viernes si el jueves no han podido hacerlo. Si deciden no salir, ya no participarían en la Procesión de los Pasos, prevista para las 20:30 horas del viernes.

Se mantienen, para la mañana del viernes, el vía crucis y la procesión del Santo Cristo de San Marcos (10:45 horas) y la procesión del Santo Cristo de los Gascones (11:30).

La decisión sobre la Procesión de los Pasos se tomará el mismo viernes. Las previsiones anuncian lluvia durante toda la tarde, por lo que sería imposible celebrarla. «Si pudiéramos salir y faltaran pasos, también lo pensaríamos, aunque se trataría de hacer una procesión con mucha dignidad, más corta pero igualmente digna», afirma García Rubio.