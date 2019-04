Las cofradías de San Millán y Nueva Segovia suspenden las procesiones de Jueves Santo Paso de la Virgen de las Angustias, preparada, en el patio de los Maristas. / Ademar Ambas aplazan el traslado de sus pasos a la Catedral a la mañana de Viernes Santo siempre que el tiempo lo permita CARLOS ÁLVARO Segovia Jueves, 18 abril 2019, 13:41

La procesión de San Millán prevista para las 18:45 horas del Jueves Santo ha quedado suspendida debido a las inclemencias del tiempo. La junta directiva de la Cofradía de la Soledad al Pie de la Cruz y del Santo Cristo en su Última Palabra ha tomado esta decisión ante la previsión de lluvias que se mantiene durante todo el día, a lo que hay que sumar la alerta de nivel amarillo por fuertes precipitaciones, según la AEMET. La lluvia que está cayendo sobre la ciudad imposibilita el montaje de los pasos procesionales, que debe realizarse en la calle, ya que las imágenes, ambas del escultor Aniceto Marinas, corren el riesgo de dañarse.

La cofradía celebraría la procesión de subida a la Catedral el Viernes Santo a las 12:30 horas desde la Iglesia de San Millán, si las condiciones meteorológicas lo permiten, únicamente con la imagen del Santo Cristo en su Última Palabra.

La junta directiva ha tomado esta decisión «con mucho pesar», pero se confía en que la situación del tiempo mejore para este viernes y pueda salir en procesión con la imagen del Santo Cristo en su Última Palabra por el recorrido previsto hasta la Catedral.

Idéntica decisión ha adoptado la junta directiva de la Cofradía de La Flagelación del Señor, de Nueva Segovia. «No saldremos; es imposible. Nosotros montamos el paso en la calle y en estas circunstancias no podemos hacerlo», dijo la presidenta, Ana María Garrido Vacas. Nueva Segovia espera poder hacer el traslado durante la mañana del viernes, para poder participar en la Procesión de los Pasos de la tarde. «Las previsiones apuntan a que, por la mañana, la lluvia dará un respiro. Lo intentaremos. Pero no hay nada decidido». La procesión estaba prevista para las 18:15 horas.

En el resto de las cofradías medita qué hacer. La mayoría apurarán hasta el final antes de tomar una decisión. Es el caso de la Hermandad de Nuestra Señora la Soledad Dolorosa, de Santa Eulalia. Hermanos y cofrades han montado el paso en las cocheras de la Academia de Artillería que dan a la calle de San Antón, pero no decidirán hasta última hora si trasladarán el paso a la Catedral. «Apuraremos hasta las siete y media, hora prevista, e incluso las ocho, antes de tomar una decisión». Si la lluvia da una tregua, saldremos», señala su presidente, Javier Robledo.

Lo mismo van a hacer en San José Obrero. Los pasos del Calvario, La Magdalena al Pie de la Cruz y La Piedad están preparados. La cofradía de La Piedad tiene previsto salir a las 19:00 horas. Si la lluvia lo impide, se suspenderá y quedará aplazada a las 10:30 horas de Viernes Santo. «No nos damos por vencidos. Si la lluvia remite, desfilaremos. Si no, saldremos mañana por la mañana, siempre que se pueda», afirma su presidente, Miguel Ángel Herranz.

En el Mercado también han decidido esperar a la tarde. Los cofrades de La Esclavitud del Santo Cristo de la Cruz montaron el paso durante toda la tarde del miércoles y la imagen del Santo Cristo permanece expuesta en el interior de la ermita. Cofrades y vecinos del barrio se acercan a encender velas por los enfermos. La cofradía destina el donativo a la Asociación Española contra el Cáncer. La procesión está prevista para las 19:30. El traslado de esta imagen anónima del siglo XVII es complicado, pues se hace a hombros hasta la Catedral.

En los Maristas hay ajetreo durante toda la mañana. La junta de la Cofradía de Exalumnos Maristas (Ademar) ha decidido rezar las estaciones del vía crucis a cubierto, en el patio del colegio, según ha confirmado este jueves el presidente de la cofradía, Juan de Miguel. Por lo tanto, no habrá vía crucis por los Altos de la Piedad. La oración empezará a las 20:00 horas. Después, la directiva decidirá si traslada los pasos de Jesús con la Cruz a cuestas y la Virgen de las Angustias a la Plaza Mayor. Si la lluvia persiste, la procesión, una de las más esperadas por su belleza, quedará suspendida.

A final de la mañana, la junta directiva de la Junta de Cofradías mantiene una reunión con los representantes de todas las cofradías y hermandades para adoptar una decisión consensuada.

El Viernes Santo

Así las cosas, el Viernes Santo se presenta incierto. Las previsiones meteorológicas apuntan a un cierto respiro por la mañana. Las cofradías que no habieran salido el jueves podrían aprovecharlo para el traslado a la Catedral, pero no hay nada decidido. La amenaza de lluvia estará presente todo el día y también pone en riesgo la propia Procesión de los Pasos, prevista para las 20:30 horas.