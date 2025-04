La Semana Santa se cierra con mayor participación de cofrades a pesar de la lluvia

La lluvia y el mal tiempo que han marcado esta Semana Santa no han dejado un mal sabor de boca ni en la Hermandad de ... Cofradías ni en los hosteleros. Porque Palencia ha contado con una gran afluencia de turistas y visitantes, también familias oriundas de Palencia que viven fuera y que vuelven en estos días tan carismáticos. Los hoteles contaban con una elevadísima previsión de ocupación fundamentalmente para estos tres últimos días y los restaurantes también han vivido un auténtico trajín, si bien las terrazas son las que se han visto resentidas dadas las inclemencias meteorológicas.

Ampliar Un cofrade colooca la corona a la Virgen tras quitarle el manto negro, este domingo. Marta Moras

En el ámbito estrictamente cofrade, la satisfacción es elevada. El presidente de la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia, Ricardo Fernández, destaca por encima de todo la elevada participación, tanto de cofrades en los desfiles y otros actos, como del público, que ha respondido en la calle con su presencia. «Tras la pandemia, el movimiento cofrade sufrió un bajón, pero este año no solo se ha recuperado sino que ha crecido incluso por encima de los niveles prepandemia», explica el presidente de la Hermandad, quien reconoce que el mal tiempo ha condicionado sobre todo a la hora de ejecutar un plan B o incluso C. «No ha sido tan grave como la del año pasado, que sí que provocó que tuvieran que suspenderse casi todas, este año no ha sido así, fundamentalmente se han acortado recorridos, pero las cofradías ya estaban preparadas y han cuidado muchos los actos. Trabajamos para dar ese plus de calidad a nuestra Semana Santa y creo que lo hemos conseguido», manifiesta satisfecho.

Recuerda Ricardo Fernández que se suspendieron las procesiones del Viernes de Dolores y del Sábado, que la del Domingo de Ramos se acortó, y ya a partir del lunes fueron simplificándose en cuanto a los recorridos y a los pasos que salían, hasta la de la Soledad del Sábado Santo, que también tuvo que suspenderse, para terminar el Domingo de Resurrección, con el emotivo Rompimiento del Velo en la Plaza Mayor, donde tuvo lugar el Encuentro de la Virgen María y el Santísimo, un acto organizado por la cofradía de la Vera Cruz, Una vez despojado el velo de luto a la Virgen María, ambas procesiones, ya unidas y en un ambiente de alegría pascual, desfilaron de regreso hasta San Pablo, con el acompañamiento de la Agrupación Musical del Santísimo Sacramento y Jesús con la Cruz a Cuestas de Burgos.

Ampliar Ricardo Fernández, presidente de la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia, este sábado junto a la Virgen de la Soledad. Marta Moras

«También ha habido más suerte para unas cofradías que para otras, porque por ejemplo la Vera Cruz ha podido celebrar todas sus procesiones», señala Ricardo Fernández. La Semana Santa se cerró ayer pero aún no se clausura del todo, porque en el programa cultural Pórtico, está previsto para este próximo sábado el concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en la Catedral, «y ya apenas quedan localidades a la venta, porque la verdad es que los palentinos responden muy bien a todos los actos organizados», añade el presidente de la Hermandad, quien destaca también el impulso que toman los niños en las cofradías, que es una prueba de garantía de relevo generacional.

Por su parte, Alberto del Burgo, presidente de la asociación Hostelería Palencia, destacó este domingo que se han superado las expectativas de trabajo en el gremio gracias a la afluencia de palentinos y visitantes a la Semana Santa. «Hemos trabajado muy bien, con muchas reservas, cifras buenas, pero seguimos teniendo un problema importante, que es el de la falta de mano de obra cualificada, no encontramos personal para trabajar y poder atender mejor nuestros negocios», explicó ayer el hostelero.