El mal tiempo no recorta la devoción de los palentinos por la Virgen

Las adversas condiciones meteorológicas que han marcado esta Semana Santa han condicionado este Sábado Santo en una tarde fría, lluviosa y ventosa la procesión de ... La Soledad, que igual que el año pasado ha tenido que suspenderse.

Los cofrades lo auguraban desde primera hora de la mañana. La pesarosa decisión de suspender la procesión se tomó en una reunión extraordinaria a primera hora de la tarde, cuando aún no llovía, pero la amenaza de precipitaciones se cumplió. La Virgen no salió de la capilla, y eso con un gran pesar por parte de la cofradía de la Soledad por no poder celebrar con otras hermandades el desfile, concebido como homenaje de las mujeres palentinas a Nuestra Señora, si bien sí que llegaron hasta Palencia algunas de la provincia, como Astudillo y Baltanás.

La Banda del Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre de Valladolid acompañó el acto penitencial celebrado en la capilla de la Soledad, donde se leyeron poemas y sonetos dedicados a la Semana Santa y a la Virgen, entre ellos uno que escribió el laureado poeta palentino José María Fernández Nieto.

El acto concluyó con el canto de la Salve por parte de los cofrades y asistentes, que abarrotaron el templo. No obstante, fueron muchos más los que siguieron el acto desde la iglesia de San Francisco de Palencia, donde se colocó una pantalla gigante que retransmitía el acto que se celebraba en la contigua capilla de la Soledad.

El canto de una saeta incrementó la emotividad del acto penitencial, igual que los que celebraron otras hermandades. También la cofradía de la Vera Cruz debió suspender la procesión del Dolor, que tradicionalmente suele incorporarse al desfile de la Soledad de la Virgen para finalmente, regresar a la capilla donde tiene lugar un acto y oración de despedida, y también lo cancelaron los nazarenos.

Otras advocaciones marianas y otras cofradías se quedaron en sus sedes o efectuaron actos simbólicos en los entornos, como la de Jesús Crucificado en el atrio de San Francisco; la de la Misericordia en la iglesia de la Compañía, a cuyo exterior sacaron envuelta en plástico a Nuestra Señora del Perdón. No pudieron desfilar pero sí quedó evidente la gran devoción de Palencia por la Virgen.