Ferrer-Dalmau diseñará el cartel de la Semana Santa de Valladolid El Ayuntamiento encarga al pintor referente en pintura histórica la obra que anunciará la Semana de Pasión en 2026

El Norte Valladolid Martes, 23 de septiembre 2025, 20:47

Augusto Ferrer-Dalmau, artista español de referencia internacional en pintura histórica, ha aceptado el encargo para ser el autor del cartel de la Semana Santa de Valladolid 2026. La designación fue comunicada por el presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas, al alcalde de Valladolid y presidente del Patronato de Honor de la Junta de Cofradías, Jesús Julio Carnero, tras la reunión de la Comisión Permanente celebrada en la tarde del martes.

El cartel oficial de la Semana Santa de Valladolid que desde hace más de un siglo anuncia nuestra Semana Santa, versará en 2026, según el turno rotatorio establecido entre las veinte cofradías de la junta, sobre la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. La última vez que el cartel correspondió a dicha Cofradía fue el año 2008, donde fue elegida una imagen del fotógrafo Chema Concellón.

Con este encargo, que será presentado a principios del próximo mes de febrero en los prolegómenos de la Cuaresma, Valladolid reafirma con la elección de Ferrer-Dalmau, afincado durante algunos años en Valladolid y conocedor de su Semana Santa, su apuesta por vincular el arte de primer nivel con una de las tradiciones religiosas y culturales de la ciudad.

Considerado uno de los grandes maestros de la pintura histórica contemporánea, Ferrer-Dalmau, ha plasmado en sus obras episodios clave de la historia de España con un estilo realista y un extraordinario rigor documental. Augusto Ferrer-Dalmau (Barcelona, 1964) es un destacado pintor español contemporáneo, especializado en temas históricos y militares. Formado en la Escuela de Bellas Artes de la Diputación de Barcelona, es doctor honoris causa por la Universidad CEU San Pablo y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, así como de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes.

A lo largo de su carrera, ha combinado su pasión por la historia con la pintura, en particular, representando batallas, episodios bélicos y figuras de relevancia de momentos clave en la historia de España, como las Guerras Napoleónicas, las Guerras Carlistas y la Guerra Civil Española, entre otras.

Recreaciones históricas

El trabajo de Ferrer-Dalmau destaca por una meticulosa recreación de escenas históricas, en las que la precisión y el detalle son esenciales. Emplea principalmente la técnica de la pintura al óleo, creando un estilo realista caracterizado por su extraordinario rigor histórico y su capacidad para retratar con minuciosidad los elementos visuales. Entre sus obras más conocidas se encuentran «La carga de los mamelucos» y «El general Castaños», dos emblemáticas representaciones de la Guerra de Independencia Española.

Aunque su obra está fuertemente ligada al ámbito militar, Ferrer-Dalmau también ha explorado temas religiosos. En sus cuadros, se pueden hallar referencias a la iconografía religiosa, particularmente en contextos históricos donde la religión desempeñó un papel crucial, como en las batallas o guerras santas, así como en la representación de figuras religiosas relevantes en la historia militar de España.

Además de su faceta como pintor, Ferrer-Dalmau ha trabajado como restaurador de obras de arte, una experiencia que le ha permitido profundizar sus habilidades en las técnicas clásicas de la pintura.

Entre sus distinciones más relevantes, destaca el Premio Nacional de Cultura (2012), otorgado en reconocimiento a su contribución al arte histórico, y el Premio Ejército de Tierra, que le fue concedido por el Ejército español en virtud de su dedicación a la pintura militar. Asimismo, ha sido galardonado en certámenes y exposiciones internacionales, como el Premio de la Fundación Goya, que resalta su enfoque detallado por la pintura histórica.

Sus obras se han exhibido en centros expositivos como el Museo del Prado, y en galerías de arte en España y el extranjero, consolidando su prestigio como uno de los principales exponentes de la pintura histórica contemporánea.