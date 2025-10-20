El 22% de las viviendas en venta encuentra comprador en menos de siete días

Hay que remontarse a julio de 2011, más de catorce años atrás en el tiempo, para encontrar el precio medio de la vivienda en venta ... en la capital segoviana más caro que ahora. Son datos del pasado septiembre que recoge Idealista.com, portal en Internet especializado en el mercado inmobiliario. Según sus registros, el mes anterior el coste del metro cuadrado a desembolsar por un futuro propietario se encareció hasta alcanzar los 2.123 euros. Es decir, que por un piso de 90 metros, el comprador tendría que pagar más de 191.000 euros, aunque el importe depende de otros factores que hacen que suba o baje el coste de la operación, como la ubicación de la casa, en qué barrio o distrito está el inmueble.

No es lo mismo que se encuentre enclavado en pleno casco histórico de la ciudad –por ejemplo, en el eje que conforman la Plaza Mayor y la calle San Agustín– que en otro código postal más periférico, como pueden ser San José, El Cristo del Mercado o El Carmen. En el recinto amurallado, el valor se dispara hasta los 2.622 euros el metro cuadrado.

El alza del precio medio a pagar por los compradores ha sido del 1,2%, en comparación con las cantidades que había que abonar un mes antes, en agosto. La diferencia se agranda de manera muy notoria si la referencia temporal se remonta un año atrás. En septiembre de 2024, los futuros dueños que hacían sus cuentas para hacerse en propiedad con una vivienda en la capital segoviana se enfrentaban a un mercado en el que el metro cuadrado costaba 1.858 euros. Es decir, que en el transcurso de los últimos doce meses, el precio de un inmueble, siempre en términos de promedios, se ha encarecido por encima de un 14%, como pone de relieve el seguimiento que hace el portal Idealista.com.

A pesar de las subidas, hay demanda, como vienen llamando la atención gremios profesionales involucrados en el sector, desde constructores o aparejadores hasta arquitectos. Lo que echan en falta es oferta, un crecimiento del parque inmobiliario. Que hay compradores atentos a los escaparates 'on-line' y físicos en los que se muestran las viviendas que buscan dueño lo demuestra un dato: Segovia es la tercera capital de provincia de España donde más rápido 'vuelan' las casas que se ponen en el mercado.

El 22% de los inmuebles que se ofrecen a potenciales propietarios tardan en venderse menos de una semana. Es decir, tal y como explican los expertos de Idealista.com, autores del estudio, más de una quinta parte de las viviendas en venta encuentran un comprador en menos de siete días desde que se publica el anuncio. Son las denominadas 'ventas exprés'.

Aún duran menos las ofertas de una vecina de comunidad autónoma, al menos en el periodo analizado del tercer trimestre del presente año. Se trata de Ávila. La capital abulense encabeza este particular ranking en España y se alza como el mercado en el que, en proporción, se adquieren más viviendas en menos tiempo. El informe señala que el 28% de las casas que salen a la venta tienen dueño en menos de una semana. Le sigue Granada, donde con esa misma rapidez se vende el 24% de la bolsa inmobiliaria que busca compradores.