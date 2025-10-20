El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un joven observa los anuncios de una inmobiliaria. Antonio de Torre

El 22% de las viviendas en venta encuentra comprador en menos de siete días

La capital segoviana es la tercera del país donde más compras se registran en menos de una semana, a pesar de que el precio ha subido un 14% en un año

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:46

Hay que remontarse a julio de 2011, más de catorce años atrás en el tiempo, para encontrar el precio medio de la vivienda en venta ... en la capital segoviana más caro que ahora. Son datos del pasado septiembre que recoge Idealista.com, portal en Internet especializado en el mercado inmobiliario. Según sus registros, el mes anterior el coste del metro cuadrado a desembolsar por un futuro propietario se encareció hasta alcanzar los 2.123 euros. Es decir, que por un piso de 90 metros, el comprador tendría que pagar más de 191.000 euros, aunque el importe depende de otros factores que hacen que suba o baje el coste de la operación, como la ubicación de la casa, en qué barrio o distrito está el inmueble.

