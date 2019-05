Los vecinos de Castrojimeno exigen el arreglo de la SG-241 Protesta vecinal en la misma carretera, llena de baches y parches. / El Norte Dicen que se trata de una vía importante porque una dos provincias y es eje turístico de la Ribera del Duero EL NORTE Segovia Domingo, 5 mayo 2019, 12:09

Los vecinos e hijos de Castrojimeno han reivindicado el arreglo de la carretera autonómica SG-241, que se encuentra «en un estado vergonzoso». Según dicen, «la dejadez» de la Junta de Castilla y León «nos está llevando a sentir como los parias de la comunidad». La queja es unánime en todo el pueblo, decidido a presionar para que la Administración autonómica acometa de una vez por todas el arreglo de de la carretera. «¿Por ser menos vecinos se tienen menos derechos? Parece que sí. Hay poco votos en juego, pero seguiremos repitiendo las reivindicaciones hasta que consigamos que el arreglo se incluya en los presupuestos autonómicos, según estaba en el plan de carreteras 2015-2020 de la Junta de Castilla y León», sostienen fuentes municipales.

Ayuntamiento y vecinos exigen una mejora del trazado y el ensanchamiento de la vía para adecuarla al nivel de carretera que es, un enlace entre dos provincias y un eje de turismo importante para la Ribera del Duero. «Se invierte en miradores turísticos que cuando menos son de dudosa necesidad y no se hace las vías necesarias para que ese turismo que reclaman y que pretenden atraer pueda circular sin miedo a salirse de la carretera por cruzarte con un autobús que es más ancho que la curva que traza, o tener que ir detrás de un tractor 10 kilómetros porque es imposible adelantarlo sin riesgo de salirte de la carretera», se lamentan. Para los vecinos de Castrojimeno, «no es de este siglo» circular por la noche con niebla «y no saber si vas por la carretera o te has salido al campo, por el traqueteo de los baches, la falta de visibilidad y la ausencia de referencias reflectantes».