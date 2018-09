Varios mensajes en las redes tildan de «asesina» a la alcaldesa de El Espinar Alicia Palomo, alcaldesa de El Espinar / El Norte Alicia Palomo plantea tomar acciones legales ante los insultos y amenazas recibidos en referencia a la becerrada denunciada por los animalistas ÁLVARO GÓMEZ Segovia Viernes, 21 septiembre 2018, 09:02

Las acusaciones del Partido Animalista (PACMA) sobre varias infracciones graves en la becerrada de El Espinar del pasado 25 de julio siguen generando polémica en el municipio. Varias personas, amparadas en el anonimato de las redes sociales, insultan desde hace días al equipo de gobierno y en particular a su alcaldesa, a la que tildan de asesina. Alicia Palomo, regidora del municipio, estudia tomar acciones legales tanto de forma institucional como personal ante «las amenazas, insultos y vejaciones» vertidas en las redes hacia el pueblo y ella en particular. Son varios los lugares de la web donde ha recibido improperios por parte de anónimos, donde destaca el tono de las respuestas a un tweet de PACMA en el que enlazan parte del vídeo de la becerrada que ya difundieron y le preguntan a Palomo «¿en qué contexto esto no es maltrato animal?».

Cientos de perfiles respondieron a este mensaje, varios de ellos tildando de asesina, maltratadora o cómplice a la alcaldesa, para la que piden su ingreso en prisión e incluso «meterle una detrás de otra banderillas, patadas y tirones hasta que agonice su muerte».

Para la regidora esto supone «un acoso brutal» hacia su persona especialmente, pero también hacia el Ayuntamiento de El Espinar, el equipo de gobierno y en general todo el municipio. «Esto no se puede consentir. Evidentemente estoy valorando emprender acciones legales tanto a nivel personal como institucional», indica.

En cuanto a la polémica becerrada, Palomo recuerda que las actas de los festejos no reflejan ninguna irregularidad. «Estoy muy tranquila porque todos los permisos están pedidos con la legalidad y la normativa vigente. Habrá que esperar a que concluya pero desde el Ayuntamiento tenemos absoluta tranquilidad», subraya. La alcaldesa defiende el derecho de denuncia e indica que en ningún momento pretende coartar la libertad de nadie para hacerlo, pero «una cosa es el derecho de cualquier asociación, colectivo o incluso particular para denunciar, y otra muy distinta son los insultos y amenazas que estamos recibiendo el equipo de gobierno, el municipio en general y mi persona en particular».

Los insultos y menosprecios al equipo de gobierno también han incluido en ocasiones mensajes de desprecio a la localidad e invitaciones a que nadie acudiese a El Espinar. En el Ayuntamiento no preocupan demasiado estos mensajes porque «son muy pocos y dan muchas voces». Para Alicia Palomo, «quien conoce el municipio, que son nuestros mejores embajadores, saben que es una localidad excelente, digna de visitar, de hacer turismo y de pernoctar». La incidencia de estas críticas en el número de visitas a El Espinar considera que va a ser «inexistente».

Afluencia el fin de semana

Un ejemplo según Palomo es el gran número de personas que van a acudir este fin de semana a la localidad con motivo de la Pinares Cup, un torneo de fútbol infantil en el que van a participar 500 niños en las instalaciones deportivas de El Espinar. «Más de un millar de personas van a pernoctar aquí durante todo el fin de semana», detalla Palomo. «Cuatro opiniones que lo único que pretenden es denigrar la imagen de un municipio entero al final van a tener poco recorrido», considera la regidora. Por última, destaca el «enclave privilegiado» en el que se encuentra El Espinar. «Es un municipio maravilloso que tiene muchísimos potenciales para ser un referente y así lo es», destaca Maroto.

El Partido Animalista denunció varias infracciones «graves» en la becerrada del 25 de julio ocurrida en El Espinar. Entre otras acusaciones, los animalistas indicaron que se consumió alcohol en la grada e incluso dentro del ruedo, al que entraron varias personas que no estaban autorizadas para la lidia. Además, denuncian que varios jóvenes sujetaron al animal durante el descabello.