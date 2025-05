IE University y la Real Fábrica de Cristales colaboran en una exposición de diseño en el Palacio Quintanar Estudiantes de IE School of Architecture and Design presentan una colección de vidrio soplado tras un proceso creativo guiado por los profesores Andrea Caruso y Adam Caplowe

El Norte Segovia Jueves, 22 de mayo 2025, 21:15

IE School of Architecture and Design ha presentado la exposición Mould Operandi 2025 en el Palacio de Quintanar de Segovia. La muestra, abierta al público ... hasta el 28 de mayo, recoge el trabajo desarrollado por estudiantes de segundo curso del grado en Diseño (Bachelor in Design), en el marco de la asignatura Materials & Applications I, dirigida por los profesores Andrea Caruso y Adam Caplowe.

La exposición incluye una serie de piezas de vidrio soplado producidas en la Real Fábrica de Cristales de La Granja a partir de moldes diseñados durante el curso académico en el campus de IE University en Segovia. Noticia relacionada La microbióloga de los ambientes extremos El proyecto se basa en una metodología orientada a la investigación directa sobre materiales. Cada estudiante seleccionó un material —cartón, madera, metal, plástico o textil— y ejecutó sobre él una secuencia de veinticinco acciones físicas, siguiendo una lógica de transformación inspirada en la Verb List del artista Richard Serra. La exposición puede visitarse de forma gratuita hasta el 28 de mayo de 2025, durante el horario habitual del Palacio Quintanar.

