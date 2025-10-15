El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede del TSJ de Castilla y León. Félix Ordóñez

El TSJ reduce la pena a un acusado por agresión sexual continuada a una menor

El tribunal regional considera que no existía una clara disimetría madurativa ni abuso emocional

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:32

Comenta

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha reducido de once a seis años la ... pena de prisión impuesta al joven acusado de un delito continuado de agresión sexual con penetración a una menor de dieciséis años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  2. 2 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  5. 5 Reabierta por completo la vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  6. 6

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  7. 7

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo
  8. 8

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  9. 9

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol
  10. 10

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El TSJ reduce la pena a un acusado por agresión sexual continuada a una menor

El TSJ reduce la pena a un acusado por agresión sexual continuada a una menor