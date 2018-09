Tricicle inaugura el tramo final del centenario del Juan Bravo Carles Sans, Paco Mir y Joan Gracia, integrantes de Tricicle. / E. N. Es la primera vez que el trío catalán visita Segovia y puede que la última, al ser su gira de despedida de los escenarios A. V. Segovia Sábado, 29 septiembre 2018, 12:10

Llega un nuevo curso al teatro Juan Bravo de la Diputación, que durante los próximos tres meses pondrá fin al año especial de su centenario. El comienzo del tramo final de esta conmemoración, que el 26 de octubre tendrá su efeméride, comienza este sábado sus inicios, con el mítico grupo humorístico Tricicle sobre el escenario a partir de las 20:30 horas.

Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir presentarán sobre las tablas segovianas 'HITS', un espectáculo que, como deja intuir su nombre, recoge una selección de sus mejores números cómicos; esos que los han convertido en una de las formaciones humorísticas más prestigiosas, no sólo del país, sino también a nivel internacional, logrando que su nombre, Tricicle, esté directamente asociado a la risa y el teatro gestual.

Este espectáculo, que lleva girando desde 2016 por los escenarios, supone, además, la despedida del grupo; un adiós que, al prolongarse durante cuatro años, como reconocía Paco Mir a la revista 'Libreto' del Teatro Juan Bravo, no permite a sus componentes darse cuenta «de que nos estamos despidiendo; no tenemos la sensación de que nunca volveremos a Segovia».

Larga trayectoria

Son cuarenta ya los años que el trío cuenta a sus espaldas, en los que el público ha podido ver a sus componentes representar, desde los entresijos de un partido de tenis, hasta la impaciencia propia de cualquier sala de espera, pasando por el desconocimiento en los orígenes del ser humano o el esfuerzo de Miguel Induráin para proclamarse campeón del Tour de Francia. Todo cabe en un espectáculo de Tricicle y por ese motivo Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir se han convertido en los reyes del mimo, logrando hacer de cada escena cotidiana una candidata a ser protagonista de sus divertidas exageraciones.

'HITS', por otra parte, es el espectáculo más largo de cuantos ha hecho Tricicle a lo largo de su Historia; quizás, porque reducir dos décadas de trabajo a cien minutos es complicado. No en vano, para la confección de la obra, los humoristas recurrieron a las redes sociales, preguntando a sus seguidores qué no debía faltar en la selección de piezas, y aunque hubo algunos números reclamados por unanimidad, otros no han podido estar entre los escogidos debido a las exigencias técnicas de los mismos. Además, según reconocía Paco Mir a 'Libreto', pese a que hay piezas que por mucho que pase el tiempo no varían en su forma, hay otras que, por los continuos avances tecnológicos, ha sido necesario adaptar a la época actual con el fin de que sean comprensibles para todo tipo de públicos.

Se trata, por lo tanto, de una oportunidad única para toda la familia de asistir a uno de los últimos pasos de un grupo que, termine despidiéndose o no de los escenarios, habrá marcado una época dentro del humor y el teatro español. Lo que comenzó en 1979 en el Institut del Teatre de Barcelona y en las calles de la ciudad Condal como una propuesta escénica arriesgada, se ha convertido en la principal forma de vida de tres actores que, con los años, han ido desempeñando funciones de directores, guionistas, productores, diseñadores o incluso gestores del Teatre Victòria.

Como es habitual, las entradas para el espectáculo 'HITS' pueden adquirirse aún tanto en la taquilla del Teatro Juan Bravo como en la plataforma Ticketea a un precio único de 40 euros.