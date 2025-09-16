La tarjeta Buscyl avanza en la provincia de Segovia con 17.355 solicitudes

El consejero de Movilidad de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, habló ayer de la implantación de la tarjeta Buscyl, sistema ... que ofrece transporte gratuito a los empadronados en Castilla y León. En la provincia de Segovia, 17.355 personas han solicitado ya la tarjeta, que permite el acceso gratuito a 728 rutas, incluidas 48 nuevas rutas incorporadas este mismo lunes, como la línea Segovia-Valladolid. A pesar de algunos retrasos en las solicitudes en papel, Sanz Merino asegura que el proyecto avanza «satisfactoriamente» y anima a los ciudadanos a tramitar la tarjeta 'on-line' para agilizar el proceso.

Buscyl ha sumado 444 rutas adicionales a las 280 ya existentes, alcanzando un total de 728 en toda la comunidad autónoma. En Segovia, además de las 10 rutas metropolitanas, se han incorporado 48 nuevas, lo que refuerza la conectividad interurbana. «Es un proyecto pionero que mejora el acceso al transporte y el ahorro para las familias», destacó Sanz Merino. Hasta la fecha, se han atendido 240.000 solicitudes en Castilla y León, con más de 300.000 tarjetas enviadas o entregadas. El consejero reconoció que las solicitudes en papel, que representan el 20% del total, han sufrido retrasos debido a su tramitación administrativa. «Las solicitudes 'on-line', que estamos procesando desde el 5 de septiembre, avanzan más rápido. Esta semana daremos un impulso a las de papel», afirmó, y animó a los ciudadanos a optar por el formato digital, que se tramita en cinco minutos desde el móvil. Para quienes no tienen acceso a herramientas digitales, la Junta ha comenzado a enviar tarjetas en formato físico.

A diferencia de las bonificaciones estatales, que establecen franjas de edad y finalizan el 31 de diciembre, la tarjeta Buscyl no tiene restricciones de edad ni fecha de caducidad. Además, los usuarios que aún no han recibido la tarjeta pueden beneficiarse de los descuentos existentes, como el 50% en títulos multiviaje.