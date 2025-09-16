El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Autobús del transporte metropolitano. Antonio de Torre

La tarjeta Buscyl avanza en la provincia de Segovia con 17.355 solicitudes

Ya se han incorporado 48 nuevas rutas, lo que refuerza la conectividad interurbana

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:20

El consejero de Movilidad de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, habló ayer de la implantación de la tarjeta Buscyl, sistema ... que ofrece transporte gratuito a los empadronados en Castilla y León. En la provincia de Segovia, 17.355 personas han solicitado ya la tarjeta, que permite el acceso gratuito a 728 rutas, incluidas 48 nuevas rutas incorporadas este mismo lunes, como la línea Segovia-Valladolid. A pesar de algunos retrasos en las solicitudes en papel, Sanz Merino asegura que el proyecto avanza «satisfactoriamente» y anima a los ciudadanos a tramitar la tarjeta 'on-line' para agilizar el proceso.

