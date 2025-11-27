El tapón de Oftalmología: el 33% de las citas demoradas son suyas y retrasos de casi cinco meses

Cuando se coge el bisturí para diseccionar los datos de la Consejería de Sanidad sobre la lista de espera existente para las primeras consultas con ... los especialistas, se abren las estadísticas y se extraen las conclusiones, las cifras delatan a cuatro áreas del Complejo Asistencial Universitario de Segovia que son las que acaparan los pacientes y los retrasos. Cuatro de veinticuatro. Son Oftalmología, Cardiología, Otorrinolaringología y Rehabilitación.

La primera de ellas copa una de cada tres visitas que están en la cartera de pendientes por las tardanzas que acumulan en el ámbito de la Atención Especializada de la provincia. Lo dicen los números con los que la Administración regional cerró el pasado septiembre para empezar a descontar los últimos tres meses del año en curso.

Según esa información recabada y difundida por el servicio regional de salud, Sacyl, al acabar el tercer trimestre de este 2025, el departamento de Oftalmología acumulaba 3.754 primeras consultas en estado de espera del total de 11.907 que sumaban todos los servicios analizados por la consejería. Y eso que antes del verano fue una de las artífices de la bajada de las cirugías pendientes en la provincia.

El aumento de las visitas de pacientes que aguardan la citación es del 3,8% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Pero si el espejo retrovisor de la comparación se enfoca más atrás en el tiempo y coloca la referencia en 2019, justo antes de que estallara la crisis sanitaria de la covid-19, esa lista se más que triplicado: ha pasado de 1.090 consultas en cartera a las más de 3.700 citadas.

Este incremento de traduce en tiempos más largos. La demora acumulada se alarga hasta los 140 días, más de cuatro meses y medio, un dato que cuadruplica la dilación que se registraba hace seis años y que prolonga en once días la que se daba al finalizar el tercer trimestre de 2024.

Si se tiene en cuenta el tiempo que espera, los pacientes segovianos aguardan de media 108 días, es decir, tres meses y casi tres semanas para acudir a su primera cita con el cardiólogo. A lo largo del último año, esta demora prácticamente se ha duplicado. Y ello se nota en la cantidad de citaciones pendientes, que al empezar la recta final de este curso se alzaba hasta las 712, más del triple de las que había doce meses atrás.

En 2019, cuando aún el coronavirus no asomaba por el horizonte, estas especialidad tenía 222 primeras consultas en cartera y la demora media para acudir al profesional del área no llegaba a las tres semanas, se quedaba en 19 días.

Por su lado, Otorrino arroja esperas más largas que duran de media 34 días, doce más que un año antes. Y también carga sobre su espalda a día de hoy con un mayor volumen de pacientes aguardando una citación, que ha crecido de septiembre de 2024 al mismo mes de este curso un 84,6%. Un llamativo incremento que acerca las consultas pendientes a las novecientas.

Rehabilitación es el cuarto servicio que lastra la gestión de las listas de espera para las citas con el especialista en el Hospital de Segovia. Su evolución ha seguido negativa en cuanto a que se ha sobrecargado de pacientes en espera de una visita y en lo que respecta a los tiempos que se prolongan hasta que se cumple con la citación. El retraso se ha multiplicado por cinco desde antes de la covid: de diecinueve días hasta los 96 con los que se despidió el pasado septiembre. Si se acorta la comparación, en un año se ha pasado de no llegar al mes de tardanza hasta los más de tres que acumula ahora.

En cuanto al volumen de primeras consultas en cartera, se ha disparado en los últimos tiempos. Al cabo del tercer trimestre del presente 2025 había 1.455 contactos en la agenda de esta especialidad, cuatro veces más que en 2024.