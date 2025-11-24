El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Pastor, jefe provincial de Tráfico, en su despacho. Antonio Tanarro

Segovia

¿Te subirías en un coche sin conductor?

El jefe provincial de Tráfico, Pedro Pastor valora ayudas como el mantenimiento en carril o el apoyo en atascos, pero rechaza eliminar el factor humano

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:43

Comenta

Parte de la tarea del jefe provincial de Tráfico en Segovia, Pedro Pastor, es estar en la vanguardia de los sistemas de ayuda a ... la conducción. Una confianza con límites, como la asistencia al mantenimiento en el carril. «En alguna curva, sueltas el volante y… no te acaba de dar confianza. Todo está avanzando muy rápido, conducir seguro cada vez es más fácil, pero el último elemento que tiene el control del vehículo es el conductor», asevera. Por eso apela a dar por bienvenida la ayuda, «sin confiarnos en exceso», y pone en valor el factor humano. «Me parece absurdo eliminar un sistema seguro, con sus defectos, que es el conductor». Y hace la pregunta del futuro. «¿Te subirías en un coche sin conductor?» Él, no.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  2. 2

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  3. 3

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  4. 4

    «Cariño, está calcinado»
  5. 5

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  6. 6

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  7. 7 Tres detenidos con 700 piezas de coches robadas en Valladolid y Palencia
  8. 8

    Vicente y Marisa cierran El Jardín
  9. 9 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  10. 10

    Relevo en la medicina de Urgencias y Emergencias, Gonzalo Ibáñez pasa el testigo a Rosa Ibán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla ¿Te subirías en un coche sin conductor?

¿Te subirías en un coche sin conductor?