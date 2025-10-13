El sorteo de la Hispanidad deja en Segovia un afortunado con el primer premio

El Día de la Hispanidad ha dejado un afortunado en Segovia de la mano del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional celebrado este domingo con ... motivo de la festividad. Según la información confirmada por la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia, el boleto al que ha tocado la diosa Fortuna con su varita se ha vendido por terminal. El dueño del billete se ha llevado 130.000 euros, la parte proporcional que le ha regalado el azar. La máquina le sacó el 43.429, que fue el elegido con el primer premio, dotado al número con 1,3 millones de euros.

Uno de los boletos se selló y vendió en el estanco situado a la altura del portal 42 de la avenida de la Constitución de Segovia. El establecimiento permanecía este lunes cerrado por la fiesta en el calendario laboral, aunque el propietario del billete agraciado a buen seguro que se pasará por este despacho receptor de la ciudad, el registrado en la lista de administraciones con la referencia 70.465, para comprobar y celebrar que la suerte ha caído de su lado gracias a la Lotería Nacional.

El local es habitual punto de peregrinación de comerciantes y vecinos de esta zona, entre San José y El Cristo, así como de empleados civiles y militares del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2 del Ejército de Tierra, cuyas instalaciones son conocidas como la Base Mixta de Segovia.

Este estanco ya vendió otro primer premio de un sorteo de la Lotería Nacional hace siete años. Entonces el ganador se llevó 60.000 euros del boleto agraciado con el primer premio en un sorteo ordinario.

El primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de la Fiesta de la Hispanidad ha estado más repartido. Además del ganador segoviano, pellizcos del 43.429 han viajado a Asturias; Barcelona; a las localidades cacereñas de Navalmoral de la Mata y Torrecillas de la Tiesa; Santander; Castellón de la Plana; Moguer y Palos de la Frontera, en Huelva; Santa María de Guía, en Las Palmas; Mas de las Matas, en Teruel; los municipios valencianos de Oliva y Xirivella; Málaga y a Pontevedra y Vigo.