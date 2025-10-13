El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estanco situado en el avenida de la Constitución, este lunes festivo cerrado, que ha vendido el primer premio de la Lotería Nacional. A. de Torre

El sorteo de la Hispanidad deja en Segovia un afortunado con el primer premio

El boleto vendido por terminal en el estanco situado en el número 42 de la avenida de la Constitución se ha llevado 130.000 euros

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:56

Comenta

El Día de la Hispanidad ha dejado un afortunado en Segovia de la mano del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional celebrado este domingo con ... motivo de la festividad. Según la información confirmada por la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia, el boleto al que ha tocado la diosa Fortuna con su varita se ha vendido por terminal. El dueño del billete se ha llevado 130.000 euros, la parte proporcional que le ha regalado el azar. La máquina le sacó el 43.429, que fue el elegido con el primer premio, dotado al número con 1,3 millones de euros.

