Cuéllar busca a su millonario

Mónica Rico Cuéllar Domingo, 25 de mayo 2025, 10:48

La conversación más recurrente giró ayer en Cuéllar en torno a la identidad del agraciado que ha ganado un millón de euros en el sorteo Euromillones celebrado el viernes.

A primera hora de la mañana, en la Tienda Gabi, en la calle Resina, donde se vendió el boleto, el ajetreo era constante. Su propietario, Fernando Senovilla, no paraba de recibir felicitaciones. También había clientes habituales que aún no conocían la noticia y no dudaban en felicitar a Fernando. El dueño de la tienda recibió al responsable de Loterías y Apuestas del Estado, que llegaba con los carteles oficiales del premio bajo el brazo. «Hay muchos ceros ahí», afirmaban algunos mientras colocaban los papeles en el escaparate y distintos puntos del establecimiento, para acreditar la distinción.

«Estamos muy contentos, estamos felices. Entregar un premio millonario es dificilísimo. En toda España solo hay uno, y hemos tenido la suerte de que lo hemos dado nosotros», decía Fernando con la esperanza de poder seguir repartiendo grandes premios en los próximos meses, y así tener «un año bueno». Senovilla se enteró de que había dado el premio la misma noche del viernes, tras el sorteo, cuando le llamaron de la Delegación de Loterías para comunicarle la buena nueva. Desde ese momento, las llamadas fueron numerosas, aunque ninguna del agraciado, que a lo largo de la mañana de ayer tampoco apareció.

El responsable de la administración no tiene idea de quién puede ser, pues de forma habitual cuenta con numerosos vecinos tanto de Cuéllar como de la comarca. «Puede ser de Cuéllar o de los pueblos de alrededor. Casi siempre ha sido así, con todos los premios». Tampoco sabe Fernando si se trata de una combinación realizada de forma aleatoria por la máquina o un boleto con unos números fijos, como los que juegan cada semana muchos de sus clientes. Aunque en esta ocasión los números escogidos no juegan un papel importante, sino un código con el que se juega a El Millón, sorteo incluido en Euromillones exclusivo para España y que se genera de forma automática con cada boleto. En esta ocasión, el código agraciado ha sido el PJS41502. La coincidencia de dígitos y números supone un premio de un millón de euros a un único ganador. Hace unos meses fue la localidad segoviana de Carbonero el Mayor la agraciada, por lo que se puede decir que a la provincia de Segovia le sonríe la fortuna con este galardón especial y millonario.

En el sorteo del viernes, Euromillones contaba con un bote de más de 200 millones, por lo que las ventas han sido mayores de las habituales. Este es el premio más cuantioso que ha entregado Senovilla en los más de treinta años que lleva regentando la administración. «Dimos otro Euromillones también muy numeroso, pero no llegó al millón de euros».

