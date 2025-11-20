El servicio 012 Rural llega a 50 municipios de Segovia

El Norte Segovia Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:47 Comenta Compartir

El servicio 012 Rural de la Junta de Castilla y León llega a la provincia de Segovia para ofrecer información municipal a los vecinos. Así, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha firmado convenios de adhesión con 50 alcaldes segovianos con la presencia del presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel de Vicente. Esta adhesión, según explicó González Gago, no supone ningún coste para las entidades locales, y las llamadas al teléfono 012 se atenderán en horario ininterrumpido de 8:00 a 22:00 horas de lunes a viernes, y los sábados, de 9:00 a 14:00 horas.

Con esta expansión municipal, cualquier vecino podrá obtener información de los servicios que presta su Ayuntamiento y sobre las materias que gestiona con una llamada al 012, o bien al 983 327 850, este último sin coste si se dispone de tarifa plana telefónica. La ventaja para los usuarios es doble, indicó el consejero, por un lado, se garantiza su atención en una franja horaria «mucho más amplia que la que se ofrece habitualmente de forma presencial en la sede municipal», y por otro, se facilita la gestión de los trámites y se evita el desplazamiento de los ciudadanos, muchos de ellos de avanzada edad en estos núcleos rurales, a las dependencias municipales para recibir la información que necesitan.

Asimismo, el consejero explicó de forma práctica cómo pueden verse beneficiados los vecinos con esta nueva utilidad. «Con la colaboración de la Junta, los ayuntamientos acercarán su administración al ciudadano, y les facilitarán el acceso a la información municipal en temas tan habituales como conocer qué se requiere para obtener una licencia de obras para una nueva construcción, saber qué documentación se precisa para poner un vado de garaje y cómo se puede pedir, o estar al tanto de qué tasas o impuestos locales se deben pagar por la realización de una actividad», apuntó.

El servicio 012, adscrito a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, no solo transmite información administrativa, sino que también presta asistencia al ciudadano durante la tramitación de procedimientos y servicios, especialmente de aquellas solicitudes municipales que necesariamente deban presentarse y tramitarse por internet, que en ocasiones pueden presentar dificultades para determinados ciudadanos. El hecho de acercar este servicio a las zonas rurales de la Comunidad y a su ámbito municipal «ayuda a romper la brecha digital, y a facilitar el día a día a aquellos castellanos y leoneses que no tienen conocimientos tecnológicos amplios», subrayó González Gago.