El Seprona investiga al dueño de una yegua herida a la que dejó morir Los agentes tuvieron conocimiento a través del aviso de un ciudadano

El Norte Segovia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:48 Comenta Compartir

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Segovia tuvo conocimiento, a través del aviso de un ciudadano, de que en la zona del Baldío había una yegua con heridas en las patas, que el animal llevaba varios días tumbado sin poder levantarse y que hasta el momento el propietario se había desentendido.

Una patrulla se trasladó al lugar y localizó a la yegua muerta. Presentaba heridas abiertas en las patas delanteras y traseras, sin signos de haber recibido tratamiento veterinario alguno. Se realizaron las oportunas gestiones localizando al propietario, quien manifestó que las lesiones se produjeron al quedarse atrapado el animal en un paso canadiense, y que la había tratado un veterinario.

De las gestiones realizadas se pudo comprobar que el animal no había recibido tratamiento veterinario alguno, por lo que se procedió al inicio de una investigación del propietario y responsable del animal como supuesto autor de un delito de maltrato animal, al no facilitar los tratamientos veterinarios adecuados.

La Guardia Civil recuerda que el código penal prevé penas de prisión de hasta 18 meses o multa de 6 a 12 meses y con la pena de inhabilitación especial que puede llegar a los 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, para el que fuera de las actividades legalmente reguladas y por cualquier medio o procedimiento, cause lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud, a un animal doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano. Igualmente, se encuentra penado cuando esas lesiones se causaren a un animal vertebrado de los no citados en el párrafo anterior.