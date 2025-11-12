El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cadáver de la yegua que no recibió tratamiento veterinario. Guardia Civil

El Seprona investiga al dueño de una yegua herida a la que dejó morir

Los agentes tuvieron conocimiento a través del aviso de un ciudadano

El Norte

El Norte

Segovia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:48

Comenta

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Segovia tuvo conocimiento, a través del aviso de un ciudadano, de que en la zona del Baldío había una yegua con heridas en las patas, que el animal llevaba varios días tumbado sin poder levantarse y que hasta el momento el propietario se había desentendido.

Una patrulla se trasladó al lugar y localizó a la yegua muerta. Presentaba heridas abiertas en las patas delanteras y traseras, sin signos de haber recibido tratamiento veterinario alguno. Se realizaron las oportunas gestiones localizando al propietario, quien manifestó que las lesiones se produjeron al quedarse atrapado el animal en un paso canadiense, y que la había tratado un veterinario.

De las gestiones realizadas se pudo comprobar que el animal no había recibido tratamiento veterinario alguno, por lo que se procedió al inicio de una investigación del propietario y responsable del animal como supuesto autor de un delito de maltrato animal, al no facilitar los tratamientos veterinarios adecuados.

La Guardia Civil recuerda que el código penal prevé penas de prisión de hasta 18 meses o multa de 6 a 12 meses y con la pena de inhabilitación especial que puede llegar a los 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, para el que fuera de las actividades legalmente reguladas y por cualquier medio o procedimiento, cause lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud, a un animal doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano. Igualmente, se encuentra penado cuando esas lesiones se causaren a un animal vertebrado de los no citados en el párrafo anterior.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  2. 2

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  3. 3 Hallan muerto a un sintecho en el Paseo de Zorrilla de Valladolid
  4. 4 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  7. 7

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  8. 8 Muere tras ser apuñalado por su hermano en una pelea en Ponferrada
  9. 9

    El Ayuntamiento revisa la controvertida tasa de basura para aplicar «mejoras» en 2027
  10. 10

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Seprona investiga al dueño de una yegua herida a la que dejó morir

El Seprona investiga al dueño de una yegua herida a la que dejó morir