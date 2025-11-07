Encuentran 18 perros abandonados, dos de ellos muertos, en un pueblo de Segovia Todos carecían de controles veterinarios, estaban poco socializados y parasitados de garrapatas

Uno de los perros encontrados por el Seprona en Nava de la Asunción.

El Norte Segovia Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:17

Agentes del equipo de Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, durante las labores propias de su especialidad, localizaron unas instalaciones en la localidad de Nava de la Asunción donde hallaron un total de dieciocho perros, dieciséis de ellos en estado de abandono y dos muertos y en diferente estado de descomposición.

Requerida a la propiedad la documentación sanitaria de dichos animales, se comprobó que todos carecían de controles veterinarios, estaban poco socializados y parasitados de garrapatas, por lo que el Consistorio se hizo cargo de estos animales y los trasladó a un albergue concertado de la Diputación Provincial de Segovia, todo para dar cumplimiento a las normativas de protección de los derechos de los animales y su bienestar.

En el marco de las mismas actuaciones, en colaboración con los Servicios Territoriales de la Junta de Castilla y León, se realizó un estudio/necropsia sobre los animales hallados muertos, determinando que las lesiones observadas son compatibles con muerte por fallo multiorgánico.

Estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes.

Se recuerda a la ciudadanía que estas conductas están penadas por la ley y podrán llevar aparejadas responsabilidades penales o administrativas con repercusiones económicas cuantiosas.