El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Uno de los perros encontrados por el Seprona en Nava de la Asunción. El Norte

Encuentran 18 perros abandonados, dos de ellos muertos, en un pueblo de Segovia

Todos carecían de controles veterinarios, estaban poco socializados y parasitados de garrapatas

El Norte

El Norte

Segovia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:17

Comenta

Agentes del equipo de Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, durante las labores propias de su especialidad, localizaron unas instalaciones en la localidad de Nava de la Asunción donde hallaron un total de dieciocho perros, dieciséis de ellos en estado de abandono y dos muertos y en diferente estado de descomposición.

Requerida a la propiedad la documentación sanitaria de dichos animales, se comprobó que todos carecían de controles veterinarios, estaban poco socializados y parasitados de garrapatas, por lo que el Consistorio se hizo cargo de estos animales y los trasladó a un albergue concertado de la Diputación Provincial de Segovia, todo para dar cumplimiento a las normativas de protección de los derechos de los animales y su bienestar.

En el marco de las mismas actuaciones, en colaboración con los Servicios Territoriales de la Junta de Castilla y León, se realizó un estudio/necropsia sobre los animales hallados muertos, determinando que las lesiones observadas son compatibles con muerte por fallo multiorgánico.

Estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes.

Se recuerda a la ciudadanía que estas conductas están penadas por la ley y podrán llevar aparejadas responsabilidades penales o administrativas con repercusiones económicas cuantiosas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  3. 3

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  4. 4

    Revientan las ventanillas de varios coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»
  5. 5 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  6. 6 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  7. 7

    Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno
  8. 8 ¿Qué día se encienden las luces de Navidad en Valladolid? El gran encendido y cómo ha cambiado en los últimos años
  9. 9

    El cazador que mató a tiros a su exmujer en Huerta del Rey
  10. 10

    Heridos un hombre y una mujer tras volcar un monovolumen en Amusco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Encuentran 18 perros abandonados, dos de ellos muertos, en un pueblo de Segovia

Encuentran 18 perros abandonados, dos de ellos muertos, en un pueblo de Segovia