Los segovianos eligen Alicante y Cantabria para disfrutar de las vacaciones veraniegas

Cada vez hay una mayor preferencia por organizar viajes al extranjero en los largos periodos vacacionales. Si bien es cierto que la cifra de segovianos ... que elige destinos nacionales para disfrutar de una escapada estival permanece estable, el número de residentes en la provincia que apuestan por adquirir un billete de avión con el objetivo de conocer otros países se ha disparado desde la pandemia. Alicante y Cantabria se consolidan como los territorios preferidos para veranear dentro de España, aunque Portugal y Francia han protagonizado a su vez cientos de reservas en los últimos meses. Así lo pone de manifiesto la estadística experimental que mide el turismo a partir de la posición de los teléfonos móviles, recientemente actualizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los datos de julio.

Son 61.251 segovianos los que hicieron las maletas en la citada fecha para viajar a otras provincias españolas con el propósito de desconectar de la rutina. Es un dato muy similar al que se registró en junio, aunque ligeramente inferior en comparación con el que se observó el año pasado, lo que puede atribuirse al menor desplazamiento de la población por el territorio nacional por motivos laborales o la elección de otras épocas del año para viajar a mejor precio.

El análisis, que se basa en los datos de ubicación remitidos por las tres principales operadoras de telefonía, coloca Madrid a la cabeza de los viajes, al sumar más de 16.400 tan solo en julio. Es un liderazgo que se explica por los traslados diarios que realizan los residentes para acudir a sus puestos de trabajo o por la cercanía que tiene Segovia con la capital del país, lo que empuja a muchas personas a organizar pequeños planes de ocio en esta gran urbe. Sin embargo, si se echa un vistazo a los destinos puramente vacacionales, sobresalen Alicante, con 4.100 viajes; Cantabria, con 3.900; o Valencia, con 1.900.

Los segovianos tienen preferencia por el norte, de acuerdo con la estadística, pero 3.000 personas apostaron también por veranear en el sur -Cádiz y Málaga- a lo largo de julio. Son provincias que están seguidas por Castellón y Pontevedra. Justo por debajo del millar de desplazamientos contabilizados se sitúan Bareclona, Toledo, La Coruña, Murcia, Almería, Navarra, Guadalajara y Tarragona. Esto confirma que los residentes en la provincia eligen la costa antes que los planes culturales de interior en sus escapadas veraniegas. En concreto, Benidorm, Santander, Gandía, Torrevieja, Calpe y Noja se constituyen como los municipios favoritos.

No obstante, en los últimos años se percibe una tendencia creciente de viajes al extranjero. Mientras que en el verano de 2022 apenas una media de 3.000 personas apostaban cada mes por esta alternativa, ahora este dato se eleva de forma general hasta rozar los 6.000. Solo en julio más de 5.700 segovianos decidieron visitar otros países, entre los que sobresalen aquellos que están más próximos a la provincia, como son Portugal, con 1.500 reservas; o Francia, con algo más de un millar. Están seguidos de Italia, aunque el número de turistas baja en gran medida, hasta situarse en menos de 300, en el caso de Alemania, Reino Unido, Polonia, Grecia, Marruecos, Irlanda o Bulgaria. Hay algunos destinos emergentes, como se ha podido apreciar en la etapa más reciente. Es el caso de Suecia, Suiza, Hungría, Emiratos Árabes Unidos, Malta y Turquía, que cada vez reúnen a más segovianos durante el verano.