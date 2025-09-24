El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un grupo de personas espera con maletas a los pies del Acueducto. Antonio de Torre

Los segovianos eligen Alicante y Cantabria para disfrutar de las vacaciones veraniegas

Portugal y Francia son los destinos favoritos de los residentes en la provincia para realizar un viaje al extranjero

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:04

Cada vez hay una mayor preferencia por organizar viajes al extranjero en los largos periodos vacacionales. Si bien es cierto que la cifra de segovianos ... que elige destinos nacionales para disfrutar de una escapada estival permanece estable, el número de residentes en la provincia que apuestan por adquirir un billete de avión con el objetivo de conocer otros países se ha disparado desde la pandemia. Alicante y Cantabria se consolidan como los territorios preferidos para veranear dentro de España, aunque Portugal y Francia han protagonizado a su vez cientos de reservas en los últimos meses. Así lo pone de manifiesto la estadística experimental que mide el turismo a partir de la posición de los teléfonos móviles, recientemente actualizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los datos de julio.

