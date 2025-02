Los segovianos dan plantón al 8% de las consultas del Hospital General

César Blanco Elipe Segovia Miércoles, 19 de febrero 2025, 16:38 Comenta Compartir

La consulta no cae en saco roto. El paciente puede faltar a su cita con el médico, pero corre el turno. Si no se presenta, ... su hueco lo cubre el siguiente en la agenda del especialista de ese día. Así que la prestación de asistencia no se pierde y, por lo tanto, tampoco hay perjuicio económico causado por la ausencia, tanto si se produce sin aviso previo por un descuido u olvido como si el usuario contacta con anterioridad con el Hospital General de Segovia o con el centro de salud al que está adscrito para advertir de que se ve obligado a cancelar la visita porque le ha surgido un imprevisto personal o laboral.

Por lo tanto, aunque el hecho de no acudir a la consulta programada no acarrea un coste añadido al sistema público, lo que sí ocasiona es un trastorno en el ya de por sí apretado día a día de los profesionales. La afectación se extiende al grupo de pacientes que esa misma fecha tienen que acudir a su médico porque los plantones trastocan el ritmo y los horarios. En esta línea, los responsables del complejo hospitalario de referencia en la provincia hacen hincapié en apelar a la concienciación y empatía de los ciudadanos, ya que el vacío que deja la ausencia podía haber sido cubierto por otra persona que necesitara también pasar por la consulta del especialista de turno, tanto si se trata de una primera citación como si es para una revisión. Por lo tanto, las faltas repercuten en la gestión de las listas de espera y, por ende, en las tardanzas medias que hay que aguardar para visitar al especialista. El daño es organizativo, subraya la representación de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia. La cifra 5.662 consultas a las que los pacientes citados no acudieron el año pasado en el Hospital General de Segovia, un 6% menos que en 2023. Sobre el total de citaciones que se programan y se llevan a cabo a lo largo de un año, el porcentaje de las que se quedan en el aire por la incomparecencia del paciente es ligeramente superior al 8%. Al analizar estos datos, los responsables de la gestión del sistema público sanitario en la provincia matizan que la fidelidad de los segovianos a la hora de no perderse la consulta programada experimenta «pequeñas oscilaciones» conforme el calendario va deshojando los meses. Hay épocas en las que baja la actividad porque los profesionales ejercen su derecho al descanso y las vacaciones, y aunque se intenta que no se note en el desempeño diario, al final en verano se ralentiza y reduce la actividad en el Hospital General de Segovia. Ese paréntesis que empieza en torno a junio y termina prácticamente con la llegada del otoño, a finales de septiembre, acoge la disminución de las consultas externas y de las intervenciones quirúrgicas que se programan. Así se ve también en los datos que ha facilitado la Gerencia de Asistencia Sanitaria. Durante 2024, junio, julio y agosto encadenaron tres meses de descenso en la carga en las agendas de los especialistas. La cifra 250.718 consultas gestionadas por los especialistas del Hospital General de Segovia durante el pasado año, lo que equivale a un incremento del 5% con respecto a 2023. Una de las conclusiones que extraen en el complejo asistencial es que el verano suele se más propicio para que los pacientes falten a su cita con el médico. En el último septiembre, más de 10% de las visitas concertadas se quedaron vacías y tuvo que correr el turno para que los siguientes en las listas cubrieran los plantones. Octubre y julio, ambos por encima del 9% de ausencias, le siguen como los meses con más faltas de asistencia con respecto al volumen de consultas programadas. La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia se hace eco de otra lectura que aportan estos datos sobre el ritmo de las consultas en el Hospital General. «Se está consiguiendo reducir las inasistencias y al mismo tiempo aumentan los totales de consultas realizadas, también en las primeras citas». Así lo atestiguan los números que manejan la administración. Al cierre de pasado año, la actividad se alzó hasta las 250.718 citaciones en el conjunto de las especialidades, de las que 64.040 fueron primeras visitas en una primera toma de contacto entre paciente y facultativo. Noticias relacionadas Sanidad Aumentan un 22% las quejas al Defensor del Paciente por negligencias sanitarias César Blanco Elipe El hospital de Segovia se convierte en Universitario El Norte Desalojan las consultas del Hospital de Segovia por una falsa alarma de incendio César Blanco Elipe Sanidad Cirugía y Dermatología, las excepciones al alivio de las esperas quirúrgicas en Segovia César Blanco Elipe Si se echa la vista doce meses atrás, el total de consultas llevadas a cabo aumentó un 5,1%, lo que equivale a decir que en 2024 los médicos del complejo asistencial programaron y atendieron cerca de 12.200 citaciones más que en 2023. El incremento que experimentan las primeras consultas es proporcional, con más de 3.100 visitas atendidas por los especialistas a mayores con respecto al curso anterior. Los plantones, por su parte, bajaron. Las 6.026 ausencias con las que cerró 2023 el Hospital General menguaron hasta las 5.662 un año después, lo que representa un descenso del 6%. Esta disminución es superior, en términos proporcionales, al aumento de las consultas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión