La Segoviana agota con honor sus días en Primera RFEF

Aitor Fraga saca la manopla en el minuto 89 para mandar a córner el último tiro de un Josh Farrell, reventado tras tanta carrera, antes ... de tapar sus lágrimas con una camiseta sudada hasta la última gota. Si lo de anoche fue el descenso virtual de la Gimnástica Segoviana, los de Ramsés Gil se lo dejaron todo ante el mejor filial de la Primera RFEF, una Real con jugadores que ya han debutado con los mayores. Pocas veces mereció más los puntos el cuadro azulgrana, que se queda con 37, a cuatro de la salvación. El certificado forense tardará al menos una semana más en llegar, pero parece inevitable. Porque puede que ni ganar los tres partidos que quedan sea suficiente.

Segoviana Oliva, Abel Pascual, Sergi Molina, Rubén, Berlanga, Manu, Fer Llorente, Fernán, Marcel Céspedes, Diego Gómez y Josh Farrell. 0 - 0 Real Sociedad B Aitor Fraga, Jon Balda, Mikel Rodríguez, Orobengoa, Mikel Goti, Peru Rodríguez, Álex Marchal, Rupérez, Beitia, Carbonell y Astiazarán. Cambios Segoviana: Maroto por Berlanga (min. 30), Borrego por Céspedes (min. 67) y Hugo Díaz por Manu (min. 80).

Cambios Real Sociedad B: Eder García por Astiazarán (min. 63), Darío Ramínez por Orobengoa (min. 73), Gorka Carrera por Marchal (min. 73) y Osazuwa por Mikel Rodriguez (min. 85).

Goles: Sin goles.

Árbitro: Álvaro López Parra (Cantabria). Amonestó con amarilla a Abel Pascual por la Segoviana; a Rupérez por la Real B.

Otros datos: Partido correspondiente a la 35ª jornada del grup I de Primera RFEF, disputado en La Albuera ante 2.191 espectadores.

No se le podrá decir a Ramsés que no agotó las variantes. Salió con un dibujo variante de 3-5-2, con tres atrás, Rubén, Sergi Molina y Abel Pascual, más Céspedes como interior zurdo, Farrell y Gómez en punta, con Fer Llorente, Fernán y Berlanga en tres cuartos. El hambre no tardó en personarse, apenas segundos, con una acción por la derecha de Berlanga que desembocó en un control-chut errático de Gómez en el corazón del área, un rechace que no amansó Céspedes y una falta de Manu para cortar la contra que en cualquier otro minuto hubiera sido amarilla. Las cartas estaban claras: la presión azulgrana, coordinada por los gritos de Ramsés, y el tesón blanquiazul en jugar por abajo. El resultado era un fútbol intenso al extremo, la prueba de que un gran partido no necesita de goles.

Pero la Sego sí. Cuando superaba la presión, la Real acumulaba efectivos en campo rival y desnudaba su retaguardia. En esas, no terminó de cortar un balón largo a Farrell, una de las balas que buscaba Ramsés con los dos delanteros. El galés la recogió junto a la banda izquierda, entró en el área, recortó a dos rivales y se sacó un misil, quizás algo centrado, que desvió el portero, atento para atajar el flojo rechace de primeras de Gómez.

Los arrestos de un equipo inasequible al desaliento, incluso cuando Berlanga se venció por una lesión muscular, quizás sus últimos minutos como azulgrana, un jugador difícil de retener en Segunda RFEF. Salió Maroto y la pelea sin correa siguió, esa presión de animal herido, forzando córners, una sucesión eterna de envíos al área que desembocó en una chilena de Farrell, que no impactó con la fuerza necesaria mientras Abel hacía el mismo gesto, como si fueran un dúo de natación sincronizada. Sufría la Real, pero avisó con el talento de Mikel Goti. Así llegaba la primera parada, en dos tiempos, de Oliva, de vuelta al once tras ceder el puesto a Carmona frente al Barakaldo. Pero fue Fer Llorente el que salvó el 0-1 cortando con todo, llevándose una buena patada, el mano a mano de Mikel Rodríguez tras un desajuste defensivo. Aún le dio tiempo al 14 a clausurar una deliciosa primera parte con un latigazo en el descuento que atajó Aitor Fraga.

Era un partido en el alambre. Casi lo rompe Mikel Goti con un tiro desde la corona del área que se envenenó en Abel y que obligó a Oliva a hacer la mejor parada, la de la paciencia: a veces lo más difícil para un portero es no moverse. Así, con un punto de suerte, se la quitó de encima. Sí tendría que esforzarse Fraga para repeler otro zurriagazo de Llorente tras otra sucesión de despejes aéreos. No llegaba el gol, pero Gómez levantaba a la grada tras pelear con fe una carrera a Rupérez cuando se cumplía la hora de juego. Momento de cambios, pero Ramsés tenía a todos los delanteros en el tablero. Como el empate no cotizaba el bolsa para la Sego, entró Borrego por Céspedes: más leña al fuego, a la verticalidad de Fer Llorente, a la conducción del mejor Fernán, que probaba suerte con un centro-chut forzado al primer palo que atajaba Fraga, ya convertido en villano. El gol era el único debe de un equipo intenso, que ganaba casi cualquier balón dividido, con todos enchufados. Como en tantas ocasiones, Abel Pascual se quedaba en el área tras una jugada fallida a balón parado y su paciencia desembocaba en un centro de Gómez para un testarazo que casi coge portería. El palentino, con su odisea personal para seguir jugado al fútbol, representaba ese espíritu irredento. Pero, como no había red, Orobengoa casi emboca un balón rifado que los centrales dejaron botar. Así dejaba el partido, casi inédito, uno de los mejores atacantes de la categoría.

La Real también se exponía a por la victoria, el 0-0 era muy precario. Lo pudo romper Farrell, que provocó el primer uy con un disparo al lateral de la red antes de que el asistente levantara el banderín. Y también el centro de Jon Balda que se paseó por la línea de gol de Oliva. La última nave de Ramsés era quitar al pivote defensivo, Manu, y meter a Hugo Díaz, un rematador más para el epílogo. Como Fernán, cuyo latigazo desvió in extremis Carbonell en el bosque de piernas tras un córner. Mientras, a su equipo cada vez le costaba más volver y la contra letal estaba ahí. La última fue de Díaz, pero remató mal de primeras un caramelo en la frontal. Y ya no se rompió el balancín en los tres minutos de descuento. Qué corto puede hacerse un 0-0 en Primera RFEF.