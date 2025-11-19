Segovia responde con solidaridad en el maratón de donación de sangre

El vestíbulo del Hospital General de Segovia fue ayer escenario de un nuevo gesto colectivo de generosidad. Durante casi doce horas, el maratón de donación ... de sangre organizado por la Gerencia de Asistencia Sanitaria y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) recibió a decenas de personas dispuestas a 'extender el brazo' en un día de especial trasiego.

«La solidaridad de los segovianos es innegable y lo están demostrando una vez más. Espero que superemos las ochenta bolsas de sangre que se recogieron en la cita del año pasado», señalaba a mediodía José Antonio Queizán, jefe de Hematología del Hospital General. El maratón, segunda edición de una iniciativa que recorre los hospitales de Castilla y León, promueve la implicación del personal sanitario, colectivo que conoce muy bien las necesidades del día a día. «Los profesionales vemos constantemente la demanda sanitaria y las dificultades que en muchas ocasiones surgen cuando hay escasez de bolsas», apunta Queizán. Para el jefe de Hematología, que un sanitario done sangre es «un acto de solidaridad y de apoyo a nuestros pacientes» y la asunción «de una responsabilidad con la asistencia sanitaria». A pesar de haber estado dirigido especialmente a profesionales, usuarios, acompañantes y ciudadanos en general no dejaron de pasar por las camillas habilitadas. «Lo hacemos en el vestíbulo porque se trata de darle visibilidad. Habitualmente, el punto de donación está en consultas externas y queda más oculto; aquí la gente lo ve y se anima».

La necesidad es constante. Castilla y León requiere cada día 450 donaciones para atender quirófanos, tratamientos oncológicos y urgencias. Queizán señala los tres grandes pilares de la demanda de sangre: «El primero es la actividad quirúrgica. Hay cirujías en las que prácticamente el cien por cien de los pacientes necesitan una transfusión. La mayor parte de la demanda llega del quirófano. Operaciones de cadera, de rodilla, recambios de prótesis, tumores del aparato digestivo, de vejiga.. El segundo, los tratamientos oncohematológicos. En este caso, no hay programación; las cosas suceden y hay que tener disponibilidad inmediata. Y el tercero, los accidentes de tráfico. Aunque la siniestralidad ha bajado, siguen produciéndose. Tampoco es raro que enfermos que están en diálisis necesiten sangre y hay hemorragias digestivas, enfermedades crónicas, etcétera».

Actualmente, las reservas están «controladas», pero existe «cierto grado de déficit» en los grupos 0+, 0-, A+ y A-. «No son fechas buenas para donar. Hay muchos catarros y la gente se retrae». Segovia, sin embargo, presume de una tasa de donación superior a la media regional: más de 40 donantes por cada 1.000 habitantes, por encima de provincias más pobladas como Valladolid o Burgos. «Somos pocos, solo 160.000 habitantes, pero muy solidarios», subraya Queizán. El mensaje siempre es el mismo: «La sangre no se fabrica, la sangre se dona. Ahora mismo, no hay otra forma de conseguirla. Y sin sangre, nuestros hospitales no pueden avanzar. El gesto de extender el brazo y donar una bolsa de sangre acaba beneficiando a tres pacientes: uno recibe los hematíes, otro las plaquetas y otro el plasma».

Para donar es necesario se mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos y no padecer ni haber padecido ninguna enfermedad transmisible por la sangre. Antes de la donación, se hace una entrevista confidencial y se mide la presión arterial, el pulso y el nivel de hemoglobina. La donación dura entre 5 y 7 minutos. El paciente tarda dos horas en recuperar el volumen extraído, y al cabo de unos días recibe un SMS con el resultado de los análisis realizados.