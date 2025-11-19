El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Personal sanitario dona sangre durante el maratón de ayer en el Hospital. Antonio de Torre

Segovia responde con solidaridad en el maratón de donación de sangre

Las reservas están «controladas», pero hay déficit» en los grupos 0+, 0-, A+ y A-, según el jefe de Hematología del Hospital General

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:18

El vestíbulo del Hospital General de Segovia fue ayer escenario de un nuevo gesto colectivo de generosidad. Durante casi doce horas, el maratón de donación ... de sangre organizado por la Gerencia de Asistencia Sanitaria y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) recibió a decenas de personas dispuestas a 'extender el brazo' en un día de especial trasiego.

