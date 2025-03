Segovia registra en sus calles una media de un atropello cada quince días

Las campañas de sensibilización, las pintadas de colores antes de los pasos de peatones («para, mira, cruza») que no tardaban en borrarse o los límites ... de velocidad para circular en poblado no consiguen erradicar los atropellos en la ciudad de Segovia, que sigue lamentando uno cada 15 días, por más que sean leves. De los 25 registrados en los archivos de Policía Local el año pasado —una cifra estable respecto a los 28 de 2022 o los 23 de 2023—, solo el 16% tuvieron como consecuencia heridos graves y ninguno falleció.

Ese el relato de un mal endémico que toca a toda la ciudad, pues los 25 ocurrieron en 25 lugares distintos. Una problemática que no se reduce por una responsabilidad a dos bandas entre peatón y conductor y que cuestiona la distribución de los pasos de cebra, sobre todo su proximidad a las rotondas, y su visibilidad, con obstáculos frecuentes como contenedores que reducen el margen de error.

La Policía Local clasifica los atropellos en función de lo que aquella persona que está al volante esgrime como causa en el atestado. Los motivos principales son despistes del conductor o que el peatón cruza sin haber parado antes. «Que se te tiran encima», resume de forma muy gráfica el concejal de Tráfico y Seguridad del Ayuntamiento de Segovia, César Martín de Frutos.

«Tienes que ir con mil ojos porque la gente considera el paso de peatón como si fuera una prolongación de la acera». Subraya, pues, la norma de parar y mirar a ambos lados y habla de una «responsabilidad compartida». Mientras, las distracciones son un cajón de sastre. «Un conductor que atropella a alguien no te va a decir que está mirando al móvil, sino que no ha visto al peatón». El amanecer y el atardecer son una causa, aunque más residual. En diciembre hubo un atropello en Vía Roma en el que la conductora alegó que había sido deslumbrada por la caída del sol.

La catalogación de los heridos corresponde a la valoración del personal sanitario que asiste en el accidente, la Policía Local no tiene después información de su evolución posterior. El 75% de los atropellos de 2024 dejaron heridos leves o no hubo lesiones. «Afortunadamente, no se han producido por excesos de velocidad; no es que haya atropellado a una persona y la hayan desplazado 40 metros», subraya el concejal, que define una estadística sin puntos negros, una consideración que se da cuando hay tres incidentes en un mismo año y en un radio de cien metros. «El mayor número de atropellos se produjo en Navidades, que es cuando más gente hay en la ciudad».

Mas concienciación

Su área asume la tarea de reducir «todo lo posible» estas cifras y emprenderá a lo largo del año campañas de concienciación, tanto para peatones como conductores. «Tenemos que determinar si son campañas de mucho tiempo o si son cortas y las lanzamos periódicamente. Porque sean números similares en los últimos tres años no significa que tengamos que asumir que esto es algo normal. Con un solo atropello ya hay algo que hacer para que no se vuelva a producir».

A falta de comparación con otras provincias, el Ayuntamiento habla una ciudad «relativamente segura» en este ámbito y recupera las conclusiones de un estudio de la Fundación Mapfre en la ciudad. «Que la gente no para en los pasos de peatones. Es una costumbre que se ha adquirido con el tiempo aquí en Segovia».

Antes de que los presupuestos municipales de 2025 fueran rechazados por el Pleno, las concejalías de Tráfico y Movilidad estudiaron señales luminosas para pasos de peatones, mientras la Policía Local recoge experiencias de otros cuerpos en busca de los sistemas más efectivos. Luces que se encienden cuando detectan al peatón, desde la propia señal al paso o la carretera. Ven con buenos ojos un formato que cubre todo y que ha aplicado con éxito Salamanca. Otra opción es una farola en la que se ilumina una luz azul cuando hay un peatón, como un segundo semáforo que advierte al conductor.

El razonamiento municipal es que ni faltan ni sobran pasos de peatones. «Los que hay están bien». Sí hay más dudas sobre su ubicación, pues una característica del tráfico de Segovia es que están muy pegados a la rotonda, un lugar especialmente propicio para el atropello porque el conductor tiene varios estímulos a los que atender de forma simultánea y porque es muy frecuente que no llegue con la velocidad adecuada: las autoescuelas aconsejan hacerlo en segunda, a 20 kilómetros por hora y con el pie en el freno.

El Ayuntamiento está analizando estos pasos. «Es un estudio que nos va a llevar más tiempo, pero sí queremos ver si afecta al riesgo. Es verdad que están muy próximos a las rotondas, pero son actuaciones que hay que ver».

Como ajustar los rebajes de las aceras para que los cruces sean accesibles para personas con movilidad reducida. No descarta la opción de alejarlos de la intersección. «Pero hay opiniones para todos los gustos. Hay gente que nos dice que cuanto más aproximado esté a la rotonda, mejor, porque el coche va con menos velocidad». Esa cercanía explica otro factor del tráfico segoviano: los atascos en las rotondas.

Lo ideal es dejar un margen suficiente de un par de coches entre el paso y la intersección: más sería contraproducente, pues el peatón tendería a cruzar por su cuenta es probable que rechace andar 25 metros hacia un paso seguro. Es decir, que el coche pueda salir de la glorieta y tenga espacio para detenerse fuera de la intersección.

Otro mal endémico son los contenedores, que esconden al peatón, un obstáculo que debería poderse ver unos 30 metros antes. El relato generalizado es que los coches van demasiado deprisa para la poca visibilidad que tienen. De ahí el descenso de las velocidades en poblado, aunque no ha calado en los conductores —muchos ni siquiera conocen el cambio—, mientras los móviles han recluido más al peatón en su mundo y hacen que se exponga a cruzar sin haber verificado que tenía vía libre.