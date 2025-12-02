Segovia en Marcha apuesta por trasformar Evisego en una inmobiliaria municipal Propone crear un parque municipal de alquiler asequible que gestione 1.000 viviendas y proteja a las familias frente al mercado

El Norte Segovia Martes, 2 de diciembre 2025, 11:37 Comenta Compartir

Segovia en Marcha ha presentado su nueva iniciativa bajo el nombre de Segovia 47, una respuesta integral, estructural y desde los local a la grave crisis de vivienda que vive la ciudad. La iniciativa, inspirada en el mandato constitucional del artículo 47, propone transformar la política pública de vivienda en Segovia y recuperar la iniciativa municipal para «garantizar alquileres asequibles, estabilidad residencial y recuperar población joven y trabajadora».

Durante la presentación, el portavoz de la formación, Guillermo San Juan, dijo que Segovia atraviesa «un momento crítico» debido a la escasez de vivienda disponible y el desvío de entre 1.500 y 1.700 inmuebles hacia usos turísticos o residencias temporales para estudiantes, lo que supone el equivalente a más del 40% del mercado de alquiler de la ciudad. Esta dinámica ha elevado el precio del metro cuadrado hasta los 12,4 euros en 2025, situando al municipio por encima de la media autonómica y dificultando que muchas familias puedan mantenerse en la ciudad.

Ante esta situación, el grupo municipal propone que el Ayuntamiento se dote de un plan y herramientas eficaces paea hacerlo frente. Por ello en la propuesta Segovia 47 plantean varias medidas en esta línea, entre ellas una transformación profunda de la actual empresa municipal de vivienda, Evisego, que pasaría a convertirse en una inmobiliaria pública moderna, con capacidad para adquirir, promover y gestionar vivienda de forma integral. El objetivo es llegar a gestionar hasta 1.000 viviendas de alquiler asequible en cuatro años, combinando promoción pública, compra de inmuebles, convenios con la Sareb, recuperación de viviendas vacías y programas de intermediación con propietarios privados.

Según San Juan, «Segovia tiene una crisis de vivienda con un impacto cuantitativo y cualitativo infinitamente mayor que otras capitales similares, las promesas de vivienda pública que se han venido realizando son bienvenidas pero muy insuficientes, nuestra ciudad no puede seguir asistiendo a un debate eterno o seguir, dependiendo de las eternas promesas de otras administraciones y mientras seguir perdiendo población porque vivir aquí se ha vuelto inaccesible; por eso hay que recuperar el protagonismo desde lo local, en cooperación con otras administraciones pero retomando la iniciativa y este plan Segovia 47 devuelve al Ayuntamiento la capacidad de intervenir en el mercado para proteger a nuestra gente».

El proyecto incorpora además una reforma del reglamento municipal de vivienda para implantar un sistema de acceso universal y renta progresiva, pensado para que cualquier persona trabajadora pueda optar a un alquiler asequible con independencia de su nivel de ingresos, manteniendo un porcentaje de viviendas reservado para situaciones de vulnerabilidad.

Temas

Segovia

Alquiler

Vivienda