Segovia ha gastado medio millón de euros en tratar de arreglar Padre Claret

La avenida Padre Claret vuelve a estar cortada y en obras. Así permanecerá, si se cumplen las previsiones del Ayuntamiento de Segovia, hasta el ... próximo 19 de septiembre. Es decir, alrededor dos meses en los que segovianos y turistas tendrán que acostumbrarse de nuevo a buscar rutas alternativas a esta calle, una de las principales vías de acceso hasta el entorno del Acueducto y del casco antiguo de la ciudad.

En el caso de los vecinos de la capital segoviana, ya están resignados a tener que variar sus rutas por Vía Roma o San Gabriel para poder llegar a sus destinos. Tienen sobrada experiencia en esquivar las obras de Padre Claret, una actuación que casi se ha convertido en costumbre todos los veranos. De hecho, desde que la calle fuera reabierta el día de San Pedro (29 de junio) de 2009 tras la construcción del aparcamiento subterráneo, han sido al menos diecisiete las intervenciones que se han ejecutado en el tramo comprendido entre la plaza de Artillería y la glorieta de los antiguos bomberos. En todas ellas, para reparar los desperfectos en la calzada causados por el constante paso de vehículos, muchos de ellos pesados.

Desde aquel verano de 2009, la avenida Padre Claret ha estado cortada total o parcialmente durante un año y medio. La mayoría de las intervenciones han sido breves y se han solventado en menos de dos semanas. No requerían del corte total de la calle y se concentraban únicamente en los lugares donde se habían detectado los baches más importantes. De hecho, hasta 2014 la mayoría de las obras en Padre Claret consistieron en reparar los baches y las rejillas de ventilación. De las seis obras ejecutadas hasta entonces, tan solo uno requirió de cortes del tráfico durante un mes.

Fue a partir de 2017 cuando las reparaciones empezaron a ser más frecuentes y duraderas. En la primavera previa la calle estuvo cerrada seis semanas para reparar los hundimientos. Fueron, además, las últimas actuaciones asumidas por Isolux Corsán, la empresa adjudicataria del parking que tenía firmado encargarse del mantenimiento de la calle. Sin embargo, el Ayuntamiento accedió posteriormente a su solicitud de reequilibrio económico y a descargar a la empresa de la responsabilidad de mantener en buen estado la calzada.

En marzo y abril de 2019 llegó la primera gran intervención en Padre Claret en una década. Tras obtener el permiso de Patrimonio, el Ayuntamiento sustituyó el adoquín por el asfalto en el tramo comprendido entre el cruce con la calle Soldado Español y la glorieta de Dionisio Duque. Aquella intervención costó más de 100.000 euros a las arcas municipales.

En 2020 y 2021 hubo obras menores, hasta que a finales de 2022 se procedió a ejecutar la mayor actuación realizada en Padre Claret desde la construcción del aparcamiento. Se cambió todo el adoquín por otro similar al de José Zorrilla en una obra cargada de polémica que terminó, tras medio año de obras, a pocas semanas de las elecciones municipales y tras la inversión de 271.000 euros.

Pero aquella no fue la definitiva, tal y como esperaba el antiguo gobierno municipal. Pero la llegada de José Mazarías al gobierno de la ciudad no ha resuelto los problemas, al menos por el momento. Cuando apenas llevaba un mes en el cargo ya sufrió la primera intervención en Padre Claret, aunque en aquel caso fue financiada por la empresa que se encargó de la reforma de la calle.

No ocurrió lo mismo con las siguientes intervenciones. La empresa alegó que había seguido instrucciones del anterior equipo de gobierno contrarias a las recomendaciones técnicas y no afrontó el pago de nuevas reparaciones pese a estar en periodo de garantía. El verano pasado, el Ayuntamiento ya tuvo que desembolsar cerca de 50.000 euros para reparar decenas de hundimientos en una actuación que se repetirá en las próximas semanas con un presupuesto similar. Y no será la última obra en esta calle. El gobierno municipal del Partido Popular ya trabaja en una intervención de mayor envergadura que, previsiblemente, eliminará para siempre el adoquín. Para entonces, y si no hay nuevas obras intermedias, el Ayuntamiento ya se habrá gastado medio millón de euros en reparar Padre Claret.