El vandalismo callejero le cuesta a la ciudad más de 40.000 euros al año

Multas de entre 120 y 750 euros por orinar, defecar o escupir

En las fiestas patronales de San Juan y San Pedro, que se celebran en torno al 23 de junio, no suele registrarse un incremento de las actuaciones vandálicas. Sin embargo, sí que se producen otro tipo de conductas incívicas como orinar en lugares públicos. «Son acciones muy localizadas que solo suelen ocurrir durante las fiestas, momento en el que se concentra mucha gente en la calle y, sobre todo, en puntos como la zona próxima a la Catedral, el callejón Corral del Mundo o la calle San Geroteo», especifica el concejal de Medio Ambiente.

A pesar de los intentos de la concejalía por evitar esta situación antihigiénica con la instalación de baños portátiles en la zona durante estas fechas, la gente sigue incumpliendo la normativa. Por eso, la ordenanza también regula estas situaciones, con multas de entre 120 y 750 euros en caso de orinar, defecar o escupir en espacios público. Pueden ascender hasta los 1.500 euros si se hace en espacios muy concurridos o frecuentados por menores, así como si se producen en monumentos o edificios protegidos. Ante las reiteradas quejas de los vecinos del recinto amurallado el Consistorio también ha optado los últimos años por comenzar las labores de limpieza lo antes posible y utilizar detergente y ambientador en las calles más afectadas.

En comparación con otras ciudades españolas. en Segovia el número de actos vandálicos que se registran a lo largo del año no es excesivos por lo que Jesús García Zamora sostiene que la clave para erradicarlos es la prevención mediante la educación. «Las sanciones económicas pueden llegar a ser destacadas, pero no lo suficiente para resultar disuasorias. Por eso, lo principal es concienciar a los ciudadanos de que lo público no es que no sea de nadie, sino que es de todos y se paga con el dinero de todos», afirma.

El presupuesto que se destina para reparar contenedores, limpiar muros y fachadas o reponer mobiliario se podría utilizar, según el concejal, «a cuestiones más importantes como vivienda social, programas de empleo o educativos». No obstante, reitera que es una ciudad en la que imperan los comportamientos cívicos y que, aunque queda trabajo por hacer, «Segovia no es una ciudad dominada por el vandalismo».