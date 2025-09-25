Segovia destinará 18.000 euros a la instalación de una bandera de España gigante

Segovia contará en los próximos meses con una gran bandera española que se izará en un mástil situado en una rotonda del barrio de San ... José. El alcalde de la ciudad, José Mazarías, ha anunciado una inversión de 18.148 euros, con IVA incluido, para la colocación del estandarte en el punto de intersección de las avenidas de la Constitución y Juan Carlos I, en el entorno de la Comandacia de la Guardia Civil y la Base Mixta. El Ayuntamiento no descarta extender esta dotación a otros espacios de la capital en un futuro próximo.

«Es un contrato totalmente novedoso», aseguró el regidor este jueves, en referencia a la instalación de una bandera gigante y un mástil de gran altura en la rotonda Victoriano Hernando Palacios, conocida también como la de La Pista. «Creo que es un lugar excelente para recibir a quienes vienen a la ciudad», subrayó Mazarías. Esto se debe a que la infraestructura va a ser visible desde las cuatro calles que parten de la rotonda, incluida la que conecta con la Puerta de Madrid.

El mástil medirá entre 15 y 18 metros de altura y será una estructura permanente, por lo que requerirá labores de cimentación. «Tendrá una zapata de hormigón importante, aunque va a quedar completamente disimulada por la vegetación existente», aclaró. La bandera, que tendrá a su vez el escudo, medirá tres metros de ancho y 4,5 de largo. El Ayuntamiento ha realizado un estudio sobre el impacto que puede tener las inclemencias meteorológicas sobre esta dotación para «que no nos llevemos un susto» y en un intento de evitar su deterioro. «Creo que la insignia nacional debía estar presente en Segovia como lo está en otras ciudades», defendió Mazarías.

La obra se llevará a cabo bajo un contrato menor y para ello se ha solicitado presupuesto a tres empresas. Los trabajos se encargarán a la entidad que presente una mejor oferta económica. El Consistorio no descarta extender la insignia nacional a otros puntos de la capital en el futuro p´oximo. «Podría ponerse en algún otro lugar, pero en principio ahora ya cumplimos el compromiso», sostiene.