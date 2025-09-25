El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Entorno en el que se colocará la bandera española. Antonio de Torre

Segovia destinará 18.000 euros a la instalación de una bandera de España gigante

El estandarte ondeará en un mástil de más de 15 metros de altura ubicado en la rotonda conocida como de La Pista

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:00

Segovia contará en los próximos meses con una gran bandera española que se izará en un mástil situado en una rotonda del barrio de San ... José. El alcalde de la ciudad, José Mazarías, ha anunciado una inversión de 18.148 euros, con IVA incluido, para la colocación del estandarte en el punto de intersección de las avenidas de la Constitución y Juan Carlos I, en el entorno de la Comandacia de la Guardia Civil y la Base Mixta. El Ayuntamiento no descarta extender esta dotación a otros espacios de la capital en un futuro próximo.

