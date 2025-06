Segovia despierta con habitaciones en plena calle para visibilizar la crisis de la vivienda

El Azoguejo amaneció este miércoles con una escena insólita: un sofá, una mesa, una cama y otros muebles domésticos dispuestos al aire libre, como si ... un hogar hubiera sido trasladado a la calle. No se trataba de una mudanza, sino de una acción de sensibilización impulsada por Cáritas Diocesana de Segovia en el marco de la Semana de Caridad, bajo el lema «Por el derecho a la vivienda». La iniciativa, con réplica en la Plaza Mayor, San Lorenzo, San Millán y el Cristo del Mercado, tenía como objetivo suscitar una reflexión colectiva sobre uno de los problemas sociales más acuciantes: el acceso a una vivienda digna.

«Desde el momento que lo montamos, no paran de llegar personas, hacer fotos, preguntar... Y eso es justo lo que queremos», explica Álvaro Pérez, técnico de Cáritas Segovia, en el 'hogar' recreado junto al Acueducto. «Se trata de que la gente se cuestione: ¿qué hace una habitación en la calle? Y que, a partir de ahí, hablemos del hogar como un derecho, no como un privilegio».

La elección de los cinco puntos de la ciudad no es casual. «Hemos optado por lugares emblemáticos, como el Acueducto o la Plaza Mayor, por el impacto visual, pero también estamos en los barrios, porque el de la vivienda es un problema que afecta a todos los vecinos», señala Pérez. Segovia, ciudad de creciente atractivo turístico y universitario, se encuentra en una situación de tensión habitacional que la equipara a grandes urbes, como Madrid o Barcelona. «El nivel de vida es cada vez más caro, con un crecimiento exponencial de los precios que no se corresponde con la subida de los sueldos», lamenta el técnico de Cáritas. Verdaderamente, el precio del metro cuadrado ha pasado en Segovia de 6,2 euros por metro cuadrado en 2017 a 12,3 euros por metro cuadrado en 2025, incremento que dificulta el acceso a la vivienda incluso a personas con ingresos estables.

La campaña pone el foco en los colectivos más vulnerables: ciudadanos sin hogar, jóvenes, familias monoparentales, migrantes y personas con recursos económicos limitados. «Sin embargo, el problema es estructural y afecta a todos los vecinos, en todos los barrios», afirma Alfonso Pérez. En su trabajo diario, el técnico observa cómo perfiles que antes lograban acceder a una vivienda, ahora no encuentran siquiera una habitación. «Es que el problema ya no afecta solo a las personas más vulnerables. Hay personas con situaciones familiares complicadas que no tienen posibilidad de disponer de una habitación digna», añade Jesús Hernández, voluntario de Cáritas. Esta realidad, agravada por la especulación inmobiliaria y el auge de los alquileres turísticos, está rompiendo la cohesión social. «Se invierte en quienes no se quedan y se expulsa a quienes forman el tejido social», denuncia el manifiesto que Cáritas ha distribuido con motivo de la Semana de la Caridad.

Un mensaje en las alcantarillas

Como parte de la campaña, algunas alcantarillas de Segovia lucieron carteles de «Se alquila». La acción simboliza la deshumanización del mercado inmobiliario, donde los precios desorbitados y la especulación «dejan cada vez menos espacio a las personas». El manifiesto deja muy claro que la vivienda no es solo un refugio físico, sino «el espacio donde tejemos nuestra vida, nuestros afectos, nuestros vínculos sociales, el punto de partida para ejercer el resto de derechos». El texto recuerda que el artículo 47 de la Constitución española garantiza el derecho a una vivienda digna, pero denuncia que ejercerlo se ha convertido en «una carrera de obstáculos». Nóminas insuficientes, requisitos imposibles, contratos precarios y discriminaciones encubiertas son barreras diarias. Cáritas reclama medidas «urgentes» para regular el mercado inmobiliario, frenar la especulación y garantizar el acceso a una vivienda digna. «No permitamos que nuestra ciudad se convierta en un escaparate para unos pocos, sino en un hogar para todos».