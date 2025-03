Segovia cierra la Casa de la Moneda y la alameda del Parral ante el riesgo de inundación

El Norte Segovia Viernes, 21 de marzo 2025, 12:04 | Actualizado 12:36h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Segovia ha procedido al cierre de los pasos y accesos situados en zonas inundables en el entorno de la Casa de la Moneda y la alameda del Parral, entre la fábrica de Borra y la Fuencisla, como medida de prevención y seguridad para la ciudadanía. La decisión está motivada por el paso de la borrasca 'Martinho' y como consecuencia de las salidas producidas en el embalse del Pontón Alto y las aportaciones de los cauces tributarios de los ríos Ciguiñuela y Clamores. La previsión es que se produzca un repunte de caudal en el río Eresma a su paso por la ciudad.

También se ha cerrado al público la propia Casa de la Moneda, el edificio cultural ubicado en este espacio y el restaurante 'Ingenio Chico'. En cuanto al material expositivo, se ha retirado y ubicado en zonas protegidas.

El Ayuntamiento de Segovia hace un llamamiento a la prudencia e insta a los vecinos a evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas. Además, se recomienda la importancia de no cruzar pasos anegados, no intentar atravesar acumulaciones de agua y no estacionar vehículos en áreas susceptibles de inundación.