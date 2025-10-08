Segovia alcanza el pico de calor del 'veranillo' de octubre tras rozar los 27 grados

El 'veranillo' de octubre se prolonga y el calor, lejos de dar los últimos coletazos, resiste en Segovia. La provincia alcanzó este martes el pico ... del periodo de altas temperaturas tras rozar los 27 grados, un valor que se sitúa muy por encima de los valores habituales para la época. Desde que finalizó septiembre, no ha habido una jornada en la que no se hayan conseguido rebasar los 20 grados, aunque todo puede cambiar en las próximas horas, ya que se prevé un descenso generalizado del mercurio de los termómetros, lo que estará acompañado de puntuales chubascos que afectarán a todo el territorio. De hecho, la zona de la sierra está hoy en alerta amarilla por riesgo de grandes acumulaciones de lluvia, pues hay probabilidad de apuntar 15 litros por metro cuadrado en una hora.

El comienzo del otoño en la provincia se ha caracterizado por una anomalía cálida de 4,3 grados. La temperatura media de la primera semana de octubre se ha situado en 17,6 grados en Segovia capital, cuando lo habitual para este mes es que el promedio ronde los 13,3 grados, de acuerdo con los parámetros registrados por el observatorio ubicado en la ciudad, cuyo periodo de referencia va desde 1991 a 2020. Lo mismo sucede con la media de las máximas, que asciende a 24,7 grados, cuando lo normal es que cayeran hasta los 18,4. Estas han sido las encargadas de empujar en gran medida la estadística.

Hace calor, de ahí que los segovianos hayan tenido que dejar el abrigo en casa para cambiarlo por las gafas de sol. También han preferido degustar un cono de helado que un cucurucho de castañas. Al menos, en los momentos centrales del día, pues las temperaturas mínimas que han protagonizado los amaneceres sí que han caído por debajo de los diez grados en tres jornadas -los días 2, 5 y 6-. No obstante, se dispararon este mismo martes al acercarse a los 13 grados. Por otro lado, las máximas han llegado a rebasar los 26,5 grados, según los datos provisionales que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En lo que va de octubre, se han superado los 25 grados la mayoría de los días en Segovia capital.

El clima benévolo, que se caracteriza por altas temperaturas inusuales para la época, aguanta en la ciudad. Por el momento, el pronóstico no anuncia un destacado desplome de los termómetros en los próximos días, aunque sí se producirá una bajada generalizada tanto de los parámetros máximos como de los mínimos. Asimismo, la predicción adelanta la llegada de chubascos, por lo que será posible estrenar el marcador de lluvia que ostenta octubre.