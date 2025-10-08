El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos personas se protegen del sol con una gorra y una chaqueta. Antonio de Torre

Segovia alcanza el pico de calor del 'veranillo' de octubre tras rozar los 27 grados

La temperatura media registrada estos días, que se eleva a 17,6 grados, está muy por encima de los valores habituales para la época del año

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:52

Comenta

El 'veranillo' de octubre se prolonga y el calor, lejos de dar los últimos coletazos, resiste en Segovia. La provincia alcanzó este martes el pico ... del periodo de altas temperaturas tras rozar los 27 grados, un valor que se sitúa muy por encima de los valores habituales para la época. Desde que finalizó septiembre, no ha habido una jornada en la que no se hayan conseguido rebasar los 20 grados, aunque todo puede cambiar en las próximas horas, ya que se prevé un descenso generalizado del mercurio de los termómetros, lo que estará acompañado de puntuales chubascos que afectarán a todo el territorio. De hecho, la zona de la sierra está hoy en alerta amarilla por riesgo de grandes acumulaciones de lluvia, pues hay probabilidad de apuntar 15 litros por metro cuadrado en una hora.

