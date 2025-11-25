Sanidad vacunará los fines de semana, sin cita previa, desde el 29 de noviembre

El Norte Segovia Martes, 25 de noviembre 2025, 11:09 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León ha habilitado la vacunación sin cita previa frente a la gripe y la covid 19 los fines de semana. En la provincia de Segovia, se comenzará a vacunar sin cita el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre en 13 Puntos de Atención Continuada: en el centro de salud Segovia III en la capital, y en los centros de salud de Cantalejo, Carbonero el Mayor, Cuéllar, Fuentesaúco, Navafría, Nava de la Asunción, Riaza, Sepúlveda, Villacastín, El Espinar, San Ildefonso y Sacramenia. El horario en el que pueden acudir los ciudadanos, incluida la población pediátrica, se extenderá desde las 9:00 a las 21;00 horas, tanto el sábado como el domingo.

Cada fin de semana que se abra la vacunación sin cita previa, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia informará previamente para que la población conozca fechas y horas en las que puede acudir a vacunarse. Cabe recordar que, de lunes a viernes en horario de mañana, también se puede seguir solicitando cita en el centro de salud correspondiente.

La delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, ha visitado el Servicio Territorial de Sanidad, desde donde se distribuyen las dosis de vacunas adquiridas por la Consejería de Sanidad para el suministro de los centros, y ha animado a todos los ciudadanos, que todavía no lo han hecho, a pedir cita para recibir la vacuna en su centro de salud o a acudir sin cita previa durante el fin de semana a los centros habilitados.

Desde la Dirección General de Salud Pública se recomienda a todo aquel que lo tenga indicado -la población diana, es decir, la más vulnerable o con patologías previas- a vacunarse frente a la gripe o la covid 19 antes de que se incrementen las correspondientes ondas epidémicas.

El pasado 14 de octubre comenzó en Castilla y León la campaña de vacunación frente a la gripe y la covid 19 en todos los grupos de población en los que está recomendada, y dos semanas antes lo hizo con las personas institucionalizadas y otros grupos de población priorizados, como los niños entre 6 meses a 8 años (inclusive) y las mujeres embarazadas. A fecha 17 de noviembre, el registro indica una cobertura en mayores de 60 años del 48,7 %, por lo que se quiere hacer un especial llamamiento a este grupo de edad para que alcancen cuanto antes la inmunidad.